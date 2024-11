Ristovski: Neki igrači nisu ni svjesni veličine ovog kluba! Dobit ćemo i Borussiju i Hajduk

Dinamove navijače očekuje "Plavi tjedan". Dinamo i Futsal Dinamo stigli su do novih nastupa u Ligi prvaka. "Modri" će u srijedu u 5. kolu elitnog nogometnog natjecanja dočekati Borussiju Dortmund (21 sat), dok Futsal Dinamo istog dana u Draženovom domu otvara svoj nastup u Elitnoj rundi Lige prvaka (17.30). I dva zagrebačka kluba zajedničkim su snagama najavili "Plavi tjedan".

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

Hrvatski malonogometni prvak će se sučeliti omiškom Olmissumu, kazahstanskom Kairatu i francuskom Etoile Lavalloiseu. S Dinamove strane pred medijima su se pojavili ambasador Silvio Marić i jedan od dokapetana momčadi Stefan Ristovski, dok su predstavnici Futsal Dinama bili potpredsjednik kluba Domagoj Purgar i igrač Mateo Mužar.

- Imamo nevjerojatan tjedan, bit će dosta zanimljivo. Krenuli smo s Rijekom, čeka nas u srijedu Borussia Dortmund, pa u nedjelju derbi protiv Hajduka. Napravili smo puno akcija i projekata oko toga. I dečki iz futsala naše su navijače digli na noge, i mi smo napravili veliki uspjeh, dolazi nam veliki klub, to je samo pokazatelj da smo napravili sjajan posao. Igramo dobru sezonu, osvojili smo dosta bodova u Ligi prvaka, to je sve veliki uspjeh. Liga prvaka nas troši, bit će tu puno ozljeda, kartona, tako je bilo i kad smo mi igrali. I ne možete onda sve utakmice odigrati na željenom nivou - rekao je Marić, pa dodao:

- Hajduk, Osijek i Rijeka su podjednake momčadi, pa je u tom ritmu teško pobjeđivati sve utakmice, a navijače smo navikli na pobjede. Stadion je rasprodan, očekujem spektakl. Nadam se da ćemo predstaviti i Zagreb i Hrvatsku na najbolji mogući način, odigrati dobru utakmicu. Tjedan završavamo s Hajdukom, velika je borba, čeka nas teška utakmica. Želimo dobar rezultat, nadam se da ćemo ih svi napraviti. Pozivam sve ljude da nam daju veliku podršku.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Silvio Ristovski je bio jasan:

- Dolazi nam suparnik visokog renomea, čeka nas teška utakmica, trebamo se pripremiti. Treba nam dobra energija, pravi pristup, vjerujem da ćemo uz pomoć navijača doći do rezultata. Nadam se da će oni biti uz nas kao i mnogo puta do sada, znam da zadnja utakmica nije bila toliko atraktivna, ali i oni moraju shvatiti da je kontinuitet ovog rasporeda Lige prvaka, kupa i prvenstva težak. Imamo dosta ozlijeđenih igrača, dosta reprezentativaca, pa i novih igrača. Možda neki nisu ni svjesni veličine ovog kluba. Jedini pravi put je da navijači budu uz nas, vjerujem i siguran sam da smo kvalitetna momčad, to ćemo dokazati - rekao je Ristovski, pa dodao:

- Dosta vas je naviklo uvijek gledati atraktivan Dinamo, ali teško je. U nogometu ljudi svi gledaju samo teren, sve zanima zadnja utakmica. Nismo imali pravu energiju, ali Rijeka je bila bolja, moramo to priznati. Ne volim reći da smo izvukli bod, ali nešto se pitalo i suparnika. Nismo mi u krizi, događaju se takve utakmice, trebamo gledati samo sebe i promijeniti sve u pravi smjer. Nogomet je danas otišao toliko daleko, ne postoje lagane utakmice i suparnici. Idemo naprijed, bit će to sve u redu.

Dinamo je protiv Monaca bio odličan po kiši, nje će vjerojatno biti i u srijedu...

- Nije prvi put da pada kiša, nije to sporno. Nismo još gledali suparnika, to ćemo danas, nemamo puno vremena. Dolazi nam ozbiljan suparnik, godinama igra u Ligi prvaka, to su takve utakmice. Treba nam dobra energija i pristup, oni nam neće dozvoljavati greške, treba nam savršenih 90 minuta ako želimo dohvatiti pozitivan rezultat.

Biste li radije pobjedu protiv Borussije Dortmund ili Hajduka?

- Dobit ćemo mi obje - završio je Ristovski.

Zagreb: UEFA Futsal Liga Prvaka, Grupa 5, MNK Futsal Dinamo - Titograd | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Domagoj Purgar je bio kratak.

- Zagreb je jedan od rijetkih gradova u Europi koja ima Ligu prvaka u futsalu i nogometu, uz bok smo Barceloni i nekim portugalskim klubovima. Napravili smo veliki korak, dat ćemo sve od sebe i probat napast taj Final Four, samo jedan ide dalje. Kairat ima puno Brazilaca, oni su favoriti, bit će izazovno. Znam da ćemo ih staviti u probleme. Od Dinama dobivamo veliku podršku, pogurali su nas i košarkaše, koji u petak igraju sa Zadrom. Stvaraju se nove struje, Dinamo nam pomaže i na organizacijskom planu. I ja pozivam sve navijače, pomaknuli smo utakmicu na 17.30 kako bi navijači stigli i u Maksimir na Borussiju Dortmund - rekao je Domagoj Purgar.

Mateo Mužar važna je karika u vizijama trenera Futsal Dinama Matije Đulvata.

- Pred nama su tri zahtjevne utakmice, došli smo u top 16 u Europi, nijedna utakmica više nije lagana. Samo prvi ide dalje, to nijedna hrvatska momčad još nije ostvarila, ali svi u klubu vjerujemo da možemo. Navijači će nam dati taj vjetar u leđa, uz njihovu pomoć želimo ostvariti nemoguće. Prvo igramo s Omišem, igrali smo dvaput finale prvenstva s njima, znamo se dobro, sad su nam uzeli Superkup u Ciboni, pa nas dobili u prvenstvu. I to nam je najvažnija utakmica - kaže Mužar, pa dodao:

- I kao što je Silvio Marić rekao, mi smo na leđima naših navijača napunili "dvojku" Doma sportova pa Cibonu, futsal se počeo dizati zahvaljujući navijačima i nama. Nikome nije lagano doći u punu Cibonu i reći da će nas pobijediti. Pozivam sve navijače da dođu u velikom broju na sve tri naše utakmice, da svojom podrškom pomognu i našem velikom bratu protiv Borussije Dortmund.