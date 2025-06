Ristovski o odlasku iz Dinama: Zajec mi je obećao novi ugovor, s Bobanom nisam ni razgovarao

Igrači Dinama započeli su s pripremama za novu sezonu, a nakon četiri i pol godine, u svlačionici više nema jednog poznatog imena. Lidera i čovjeka koji istinski voli zagrebački klub, koji mu je dao srce i dušu. Stefan Ristovski (33) oprostio se od 'modrih' nakon isteka ugovora. Htio je ostati na Maksimiru, pa možda tu i završiti karijeru, ali ponudu za ostanak nije dobio. Bez obzira na sve, nikome ništa ne zamjera.

Pokretanje videa... 01:58 Zagreb: Media day i trening Dinama s novim trenerom | Video: 24sata/pixsell

Prije samo nekoliko mjeseci činilo se kako će gotovo sigurno ostati. Spominjalo se kako mu klub priprema novi ugovor, a to mu je čak i najavio predsjednik Velimir Zajec. Ristovski je o tome progovorio u intervjuu za Germanijak.

- Vraćali smo se s jednog putovanja, a Velimir Zajec mi je na aerodromu rekao da ne brinem, da ćemo potpisati novi ugovor. Mislio sam da je to gotova stvar, ali, kao i uvijek, dok nemaš nešto na papiru – ništa nije sigurno. Ubrzo je Marić dobio pedalu, a stvari u klubu počele su se mijenjati. Osjetio sam kuda to vodi, pa sam onda razgovarao s Manenicom i jasno mu rekao: ‘Bez obzira na sve, ako odlučite da ne nastavljamo zajedno, želim da si pružimo ruku i da rastanak bude gospodski. Dinamo je veliki klub, ovdje sam bio jedan od kapetana, emocije će uvijek biti jake i ne pristajem na ništa manje od časnog rastanka’ - kazao je Ristovski.

Split: Ronael Pierre-Gabriel zabio gol Hajduku za 1:0 | Foto: /PIXSELL

Do posljednjeg dana nadao se kako će ostati u Dinamu. Iščekivao je razgovor sa Zvonimirom Bobanom, ali do toga nije došlo.

- Trebali smo se naći, ali ja sam otišao u Makedoniju. Sve mi se skupilo u jednom trenutku i trebao sam odmak da stvari sjednu na svoje mjesto. Ne volim rastanke, a čitav život se od nekoga rastajem.

Zagreb: Dinamo svladao Hajduk 1:0 te osvojio prvi trofej u sezoni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Progovorio je i o famoznoj 'pušačkoj sobi' koja je rezervirana za senatore kluba.

- Ta senatorska soba… Aki, Petko, Mišić, Zagi. Livi dok je bio tamo. Pjaca, Rog. Ispada da tko god je bio tamo – dobio je pedalu iz kluba. Ha, ha, ha. Šalu na stranu, promijenio sam u karijeri dosta svlačionica, ali tvrdim da nijedna nije imala tu kemiju kakvu je imala ova Dinamova. Iz te naše sobe proizašla su kumstva, prijateljstva za cijeli život… - kaže emotivni Ristovski za Germanijak.

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Želja mu je vratiti se na Maksimir i popeti se na sjevernu tribinu s Boysima s kojima je stvorio poseban odnos.

- Bila je to jaka veza. Znaš, navijače ne možeš prevariti. Oni te odmah prepoznaju. Nisam se htio nametati, ali valjda su u meni prepoznali taj pristup i odanost koju sam davao Dinamu. Ajmo reći da se dogodila ljubav na prvi pogled. Jedna spontana priča koja me ispunila. Po karakteru sam emotivac i ono što mi se dogodilo s navijačima Dinama trajat će cijeli život. Uvijek ću biti s njima i obećao sam na odlasku da ću se jednom popeti s njima na Sjever i vidjeti s druge strane kako to izgleda. Već se veselim tom spektaklu.