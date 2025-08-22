RK Zagreb ekspresno pronašao zamjenu za Mateja Mandića! U prvaka Hrvatske stiže Crnogorac

Hrvatski rukometni prvak Zagreb ekspresno je pronašao zamjenu za vratara Mateja Mandića koji je prešao u njemački Magdeburg, na njegovo je mjesto doveo 24-godišnjeg crnogorskog reprezentativca Harisa Suljevića s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor.

Suljević je u protekle četiri sezone, baš kao i Mandić prije njega, branio boje Izviđača iz Ljubuškog. Ovoga je ljeta potpisao za španjolski Balonman Cangas, ali nakon samo dvadesetak dana njegov ugovor otkupio je Zagreb.

- Haris je potpisao ugovor sa Zagrebom na period od četiri godine, a meni osobno je iznimno drago da se ovaj transfer realizirao jer smo upravo njega i pratili već neko vrijeme i željeli ga u svojim redovima. Spomenuo bih samo da je u europskim utakmicama za Izviđač lani imao više od 120 obrana uz visok postotak obranjenih lopti. Nekoliko zapaženih utakmica odigrao je i u dresu svoje Crne Gore i mi smatramo da će on biti dobra zamjena za Mateja Mandića jer je riječ o golmanu visoke kvalitete. Obzirom da su mu tek 24 godine, smatram da može biti i dugoročno rješenje na našim vratima - rekao je sportski direktor Zagreba Damir Bičanić.

- Volio bih se zahvaliti rukometnom klubu Zagreb na ukazanom povjerenju i poželjeti nam uspješnu zajedničku suradnju. Kada sam dobio ponudu Zagreba nisam puno dvojio, ponuda je to koja se ne može odbiti. Zagreb je sinonim za rukomet u Europi i imati priliku nositi ovaj dres i zaigrati u Ligi prvaka za mene je ispunjenje sna. Moja očekivanja su najveća moguća, kako u domaćim natjecanjima tako i u Ligi prvaka. Smatram da je Zagreb složio ekipu koja itekako može biti konkurentna u svim utakmicama i sa svim protivnicima, posebno kada igra kod kuće. Veselim se budućim zajedničkim uspjesima - kazao je Suljević po dolasku u Zagreb.