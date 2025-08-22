Obavijesti

Sport

Komentari 0
IGRAO ZA LJUBUŠKI

RK Zagreb ekspresno pronašao zamjenu za Mateja Mandića! U prvaka Hrvatske stiže Crnogorac

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
RK Zagreb ekspresno pronašao zamjenu za Mateja Mandića! U prvaka Hrvatske stiže Crnogorac
Ljubuški: EHF Europski kup: RK Izviđač - AEK Athens | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Kada sam dobio ponudu Zagreba nisam puno dvojio, ponuda je to koja se ne može odbiti. Zagreb je sinonim za rukomet u Europi i imati priliku nositi ovaj dres i zaigrati u Ligi prvaka za mene je ispunjenje sna, kaže Suljević

Hrvatski rukometni prvak Zagreb ekspresno je pronašao zamjenu za vratara Mateja Mandića koji je prešao u njemački Magdeburg, na njegovo je mjesto doveo 24-godišnjeg crnogorskog reprezentativca Harisa Suljevića s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sporne situacije Zagreb-Nexe VIDEO
Sporne situacije Zagreb-Nexe | Video: KanalRi

Suljević je u protekle četiri sezone, baš kao i Mandić prije njega, branio boje Izviđača iz Ljubuškog. Ovoga je ljeta potpisao za španjolski Balonman Cangas, ali nakon samo dvadesetak dana njegov ugovor otkupio je Zagreb.

- Haris je potpisao ugovor sa Zagrebom na period od četiri godine, a meni osobno je iznimno drago da se ovaj transfer realizirao jer smo upravo njega i pratili već neko vrijeme i željeli ga u svojim redovima. Spomenuo bih samo da je u europskim utakmicama za Izviđač lani imao više od 120 obrana uz visok postotak obranjenih lopti. Nekoliko zapaženih utakmica odigrao je i u dresu svoje Crne Gore i mi smatramo da će on biti dobra zamjena za Mateja Mandića jer je riječ o golmanu visoke kvalitete. Obzirom da su mu tek 24 godine, smatram da može biti i dugoročno rješenje na našim vratima - rekao je sportski direktor Zagreba Damir Bičanić.

- Volio bih se zahvaliti rukometnom klubu Zagreb na ukazanom povjerenju i poželjeti nam uspješnu zajedničku suradnju. Kada sam dobio ponudu Zagreba nisam puno dvojio, ponuda je to koja se ne može odbiti. Zagreb je sinonim za rukomet u Europi i imati priliku nositi ovaj dres i zaigrati u Ligi prvaka za mene je ispunjenje sna. Moja očekivanja su najveća moguća, kako u domaćim natjecanjima tako i u Ligi prvaka. Smatram da je Zagreb složio ekipu koja itekako može biti konkurentna u svim utakmicama i sa svim protivnicima, posebno kada igra kod kuće. Veselim se budućim zajedničkim uspjesima - kazao je Suljević po dolasku u Zagreb.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Dva igrača Rijeke iz šampionske 2017. vratila se u hrvatski nogomet!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Dva igrača Rijeke iz šampionske 2017. vratila se u hrvatski nogomet!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću u Italiji, Isak će ipak potpisati za Liverpool?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću u Italiji, Isak će ipak potpisati za Liverpool?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi
MALO TOGA OSTAVILA MAŠTI

FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, Nizozemka je sa zaručnikom Jakeom Paulom posjetila Como

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025