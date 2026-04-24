Robert Graf: U Hajduku moramo promijeniti mentalitet. Europski neuspjesi? Nisam iznenađen

Sportski direktor Hajduka Robert Graf podijelio je svoja razmišljanja i dojmove u opsežnom intervjuu za Dalmatinski portal. Govorio je o treneru Garciji, Marku Livaji, pojačanjima za iduću sezonu...

- Ne trčimo dovoljno. U nekim utakmicama i situacijama nije da ne želimo, već nemamo kapacitet. To je stvar igrača, možda nam trebaju drukčiji profili da bismo mogli više trčati. Ali, kada sam upitan o usporedbi poljskog i hrvatskog nogometa, to je stvar koja me prva zaintrigirala. Kada se pogledaju GPS podaci, a ja ih znam, onda je jasno da je ovdje intenzitet manji - započeo je o intenzitetu HNL-a.

No, stojite li i dalje pri tome da je HNL intenzitetom na razini druge poljske lige?

- Nisam to rekao, već da mogu usporediti svoj bivši klub s Hajdukom. Lodz je trčao intenzivnije od Hajduka. Nisam rekao da je HNL usporediv s drugom poljskom ligom, jer nije. Liga sigurno nije bolja, ali, ako ćemo usporediti, igrači Hajduka trče šest kilometara u maksimalnoj brzini, što je malo. Moj bivši klub je bio između sedam i pol i osam kilometara.

Je li intenzitet najveći problem kojeg vidite u Hajduku?

- To je jedna od stvari. Ima još drugih na kojima trebamo raditi. Moramo mijenjati mentalitet, stav. Za mene postoje neka osnovna pravila u svakoj momčadi. Za mene je to obrambeni dio. Svaki igrač na terenu mora sudjelovati u fazi obrane. Ako netko pogriješi, ne trči ili ne želi trčati, cijela momčad ima problem.

Jesu li vaše ideje u skladu s Garcijinima, koji preferira pozicijski nogomet?

- Garcia želi imati igrače koji trče. On razumije nogomet. Ključno je imate li igrače koji odgovaraju tom modelu. Diskutirali smo smo o mnogim stvarima, te već održali niz sastanaka sa skautingom i analitičarima o profilu igrača kakve stručni stožer želi na svakoj pozicijama. Stručni stožer će za svaku poziciju dobiti nekoliko opcija te ćemo kad pogledamo sve brojke odlučiti koga ćemo angažirati.

Je li Garcia siguran i za sljedeću sezonu?

- Mislim da je predsjednik to već rekao direktno. Ne tražimo novog trenera u ovom trenutku.

Jeste li pričali s ikim o Hajduku prije dolaska?

- Bio sam u Splitu dva puta. Gledao sam utakmicu protiv Dinama. Hajduk je poznat klub, ne samo u Hrvatskoj. Znao sam što je Hajduk, kakve navijače ima i kakav je ambijent.

Kakvi su planovi za ljetni prijelazni rok. Koliko biste novih igrača željeli dovesti?

- Bit će sigurno promjena. Nedostaju nam neki važni faktori na mnogo pozicija, ali ne bih pričao o imenima. To neću nikad javno govoriti.

Na kojim pozicijama Hajduku trebaju novi igrači?

- Na puno, ali ne bih u detalje. Moram to prvo iskomunicirati s igračima.

Kakvo je vaše mišljenje o Marku Livaji?

- Marko je legenda kluba. Znam da se dosta priča o njemu. Predsjednik je objasnio cijelu situaciju. Ja ne bih širio priču.

Nije tajna da će Hajduk morati i prodavati na ljeto. Kako ostvariti milijunske prihode, a uz to ne oslabiti previše momčad?

- To je realnost. Sretni smo što imamo dobru akademiju. Uvijek tu možemo priključiti nekog igrača. Sada imate Hurama koji kuca na vrata prve momčadi. Protiv Osijeka je dobio dobru minutažu. To je normalan proces. Ako radite dobro, momci iz akademije mogu pokriti pozicije na kojima će biti prodaja. To je biznis, to je nogomet i ekonomija. Moraš prodavati, a mi smo sretni što imamo igrače koji su potencijal za prodaju.

Hajduk ima praksu vraćanja bivših igrača na kraju karijere. Kako gledate na to?

- Nisam ljubitelj toga. Razumijem da su to igrači koji su povezani sa Splitom, dio su klupskog identiteta, ali moramo tražiti kvalitetu i igrače koji nam profilno odgovaraju.

Bivši predsjednik Lukša Jakobušić jednom je rekao da neće dovoditi igrače koje treba ‘guglati’. Hoće li navijačima trebati ‘google’ za vaša pojačanja?

- Ako ćemo biti pametni, kreativni i različiti od drugih, možda će biti igrača koje ćete trebati ‘guglati’.

S obzirom na financijsku situaciju za Hajduk je teško dovesti igrača iz HNL-a. S kojih tržišta vidite moguća pojačanja za Hajduk?

- Sigurno će prioritet biti Hrvatska i susjedne zemlje, ali ćemo gledati i neka druga tržišta s fizički moćnijim igračima.

Ovo je vaše prvo profesionalno iskustvo izvan Poljske. Imate li strah od neuspjeha?

- Nemam strah, jer da ga imam, morao bih mijenjati posao. Osjećam veliku odgovornost da napravim dobar posao.

Je li vas čudi što je Hajduk dugo godina neuspješan u Europi ili je to realnost?

- Nisam iznenađen. U Poljskoj smo imali sličnu situaciju prije osam-devet godina. Veliki klubovi poput Legije i Lecha nisu se uspijevali kvalificirati u europska natjecanja. Ispadali bi od manjih klubova. Zbog toga moramo u Hajduku mijenjati način igre. U suprotnom i dalje nećemo biti uspješni u Europi.

Koji su ciljevi za iduću sezonu?

- U Hajduku su ciljevi uvijek borba za trofeje. Moramo pokušati kvalificirati se u Europu - rekao je za Dalmatinski portal.