Robert Prosinečki u potrazi za poslom: Želi biti izbornik Gane?

Robert Prosinečki prošlog ljeta prvi put je sjeo na klupu nekog HNL kluba. No, dočekao ga je strašno težak zadatak. U ruke je dobio Rudeš, povratnika u prvoligaško društvo koji je već na početku sezone bio jedan od glavnih kandidata za ispadanje.

Legendarni Žuti nije se proslavio. Nije uspio uigrati momčad ni parirati ostatku HNL-a pa je dobio otkaz nakon što je osvojio tek jedan bod u sedam utakmice. Presudio mu je poraz od Gorice početkom rujna prošle godine. Od tada je bez posla, a ako je vjerovati mediju Sports World Ghana, Prosinečki bi uskoro mogao preuzeti reprezentaciju Gane!

Crne zvijezde razočarale su na Afričkom prvenstvu gdje nisu uspjele proći skupinu u konkurenciji Egipta, Zelenortskih Otoka i Mozambika. Irac Chris Hughton je ekspresno smijenjen pa je tamošnji savez u potrazi za novim izbornikom. Kako tvrdi spomenuti medij, legendarni 'vatreni' navodno je poslao životopis ganskom nogometnom savezu i izrazio želju za preuzimanjem njihove reprezentacije. Ako je to i istina, odluku će doznati tek za tri tjedna. Do tada će čelnici razmotriti sve kandidate i odlučiti tko je najbolji izbor.

Nakon veličanstvene nogometne karijere tijekom koje je igrao za Dinamo, Real Madrid, Barcelonu i Crvenu zvezdu, Prosinečki je trenersku započeo u Crvenoj zvezdi koju je vodio od 2010. do 2012. godine. Bio je i trener Kayserispora u dva navrata, Denizlispora, Olimpije i Rudeša. Između navedenih klubova je vodio i dvije reprezentacije, od 2014. do 2017. bio je na klupi Azerbajdžana, a od 2018. do 2019. dirigirao je reprezentacijom BiH. Sada bi mogao sjesti na klupu i treće reprezentacije.