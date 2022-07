Rodila prije manje od godinu dana, a sad je ušla u polufinale Wimbledona: Čeka ju Tunižanka

Njemačka tenisačica Tatjana Maria izborila je plasman u polufinale trećeg Grand Slama sezone Wimbledona nakon što je u četvrtfinalu porazila sunarodnjakinju Jule Niemeier sa 4-6, 6-2, 7-5. Iskustvo je pobijedilo mladost u četvrtfinalu Wimbledona, nakon što je 34-godišnja Maria slavila protiv 22-godišnje Niemeier.

Za 103. tenisačicu svijeta i majku dvije djevojčica prvi je to plasman u polufinale nekog od Grand Slam turnira. Do sada je najdalje dogurala do trećeg kola u Wimbledonu 2015. godine.

- Naježila sam se, san je proživjeti ovo sa svojom obitelji, s moje dvije curice. Prije manje od godinu dana sam rodila. To je ludnica - komentirala je Maria.

Nakon izgubljenog prvog seta, u drugom se našla u zaostatku s breakom, ali je uspjela preokretni rezultat i ostvariti veliku pobjedu. U polufinalu će igrati protiv treće nositeljice, Tunižanke Ons Jabeur, koja je svladala Čehinju Marie Bouzkovu 3-6, 6-1, 6-1, s tim kako treba naglasiti da se od kraja prvog seta Čehinja, 66. s WTA ljestvice, tužila na ozljedu koja ju je sigurno omela na potencijalnom putu prema iznenađenju.

