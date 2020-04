Rodmana slali na bludničenje u Vegas. Jordan: To je i zaslužio

Uz Jordana glavna zvijezda serijala 'Posljednji ples' o Chicago Bullsima i Jordanovoj karijeri je Dennis Rodman. Jedan od najkontroverznijih košarkaša u povijesti tog sporta, ali i igrač koji je svoje zadatke na terenu odrađivao u najmanju ruku - uredno.

Naime, kod trenera u zlatnoj eri Bullsa, Phila Jacksona, Rodman je mogao odlaziti na dvodnevna pražnjenja, ali sve na račun svojih brojki na terenu. On je tada bio najbolji skakač i defanzivac lige, a u finalima je rušio NBA rekorde.

'Osjećao sam se kao dužnik'

- Dennis je odmetnik, ali zanimljivo, onaj koji uvijek, za razliku od ostalih usamljenih kauboja, a on je to svakako bio, želi biti dio grupe. Cijenim to što je usamljeni strijelac, ali još više to što bi uvijek kada bi došao trenutak da se pokaže, bio tu za nas na terenu i uvijek davao maksimum. Osjećao sam se kao veliki dužnik prema Dennisu, jer on je bio taj koji nas je spasio nakon što je Scottie Pippen zbog ozljede lijevog stopala propustio čak 35 utakmica - rekao je njegov tadašnji trener.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Jordan: 'Njemu je to potrebno'

Nakon povratka Pippena na teren, Rodmanu je trebao odmor pa ga je Jackson u jeku borbe za naslov pustio na 48 sati u Las Vegas na "odmor" s Carmen Elektrom. Naravno, on se 48 sati opijao i bludničio, a onda ga je Jackson po povratku testirao na kondicijskom treningu gdje je Rodman imao savršene rezultate, iako je trener očekivao da će biti potrošen.

- Da, njemu je bilo potrebno da malo izađe i opusti se, ali budimo iskreni, on je uvijek bio tu za momčad kada je trebalo - rekao je Jordan o njemu.