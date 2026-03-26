Rodri: Real Madrid se ne odbija!

Rodrigo Hernandez Cascante, poznatiji kao Rodri (29), igra za Manchester City još od 2019., ali ugovor mu istječe u ljeto 2027. Sve su glasnije špekulacije da ga Real Madrid želi dovesti u svoje redove, a Španjolac je sada "namignuo" madridskom velikanu.

- To što sam igrao za Atletico ne sprječava me da zaigram za Real Madrid. Najveći klub na svijetu se ne odbija - rekao je Španjolac i potaknuo niz špekulacija.

Od ranije se šuškalo o interesu Reala, koji želi iskoristiti Rodrijevu situaciju s ugovorom. Manchester City bi vjerojatno bio voljan prodati svog veznjaka nadolazaćeg ljeta jer u suprotnom riskira da ga idućeg izgubi bez odštete. Situaciju pomno prate u Madridu.

Rodri je u omladinskoj školi Atletica proveo šest godina, a seniorsku karijeru započeo je u Villarrealu. Godine 2018. Atletico ga je doveo u svoje redove, ali samo godinu kasnije prodao ga Manchester Cityju gdje je i danas. Za "građane" je odigrao 293 utakmice i zabio 28 golova, uz 32 asistencije.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Podsjetimo, Rodri je u sezoni 2023./24. osvojio Zlatnu loptu u vrlo kontroverznom izboru, završivši ispred Viniciusa Juniora, koji je vodio Real Madrid do osvajanja La Lige, Lige prvaka i Superkupa te Judea Bellinghama, koji je osim navedenog igrao i finale Europskog prvenstva.

Iduće sezone bi sva trojica mogla zaigrati u bijelom dresu.