FORBES OBJAVIO

Roger Federer je postao sedmi sportaš milijarder u povijesti!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Uz Federera, na popisu su još Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman, Tiger Woods i Ion Tiriac. Što se tiče aktivnih tenisača, u proteklih 12 mjeseci najviše je zaradio Carlos Alcaraz

Legendarni švicarski tenisač Roger Federer (44) postao je sedmi sportaš milijarder u povijesti, objavio je Forbes. Federer se umirovio 2022. godine, a prema pisanju Forbesa njegova neto vrijednost iznosi 1,1 milijardu dolara. Uz sve nagrade od teniskih turnira i sponzora, tome pridonosi i to da je manjinski vlasnik švicarske marke On koja proizvodi odjeću i obuću.

Wimbledon 2025 - Day Eight - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Na popisu sportaša koji su postali milijarderi su košarkaši Michael Jordan, Magic Johnson i LeBron James te bivši igrač Milwaukee Bucksa Junior Bridgeman koji se nakon završetka karijere 1987. obogatio ulaganjem u lance brze prehrane. Tu je i legendarni golfer Tiger Woods te još jedan tenisač, Rumunj Ion Tiriac, osvajač Roland Garrosa u muškim parovima 1970. godine, a obogatio se ulaganjima nakon pada komunizma.

Federer je bio najplaćeniji tenisač čak 16 godina zaredom iako je od samih nagrada manje zaradio od Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. U 2020. godini Švicarac je ukupno zaradio 106,3 milijuna eura prije poreza, što je bilo najviše u svijetu sporta.

French Open
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Što se tiče zarade trenutačno aktivnih tenisača, Forbes je objavio da u proteklih godinu dana najviše zaradio Carlos Alcaraz (48,3 milijuna dolara) te su samo Federer, Đoković i Naomi Osaka zaradili više novaca u jednoj godini. Drugi na popisu je Jannik Sinner koji je u 12 mjeseci zaradio 47,3 milijuna dolara. Treća je Coco Gauff koja je zaradila 35,2 milijuna dolara, a time je zaradila i više od bilo koje druge sportašice na svijetu.

