Roko (12) upoznao svog idola: Luki se svidio moj sastavak...

Iako je u njegovoj priči potraga za Lukom Modrićem bila neuspješna, Korčulanin Roko Tasovac (12) ipak je na koncu jučer došao do Luke i upoznao ga, a za uspomenu je dobio i zajedničku fotografiju. Tko zna, možda danas osvoji i nagradu Udruge Lijevak za najbolji sastav u svojoj kategoriji.

Roko Tasovac pohađa 7. A razred OŠ Petra Kanavelića u Korčuli, priznaje i da mu hrvatski nije baš najdraži predmet, da ima 'solidnu četvorku, no ipak, njegov sastav ''Slikanje s Modrićem'' oduševio je njegovu nastavnicu hrvatskoga jezika Suzanu Petković, koja ga je i poslala na natječaj.

- Pisali smo sastave na slobodne teme, nastavnica nam je dala par naslova i mi smo morali izabrati jedan i napisati priču. Moj sastav je bio temeljen na stvarnom događaju od prošloga ljeta, i ispalo je da se svidio nastavnici koja ga je i poslala na državno natjecanje - pohvalio nam se Roko, koji će danas u Zagrebu sudjelovati na završnoj svečanosti dodjele nagrada.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Roko u svom sastavu opisuje događaj s početka školske godine, kada mu prijatelj otkrije kako je sreo Luku Modrića na korčulanskoj rivi i fotografirao se s njim. Roko je krenuo u potragu koja je potrajala gotovo cijeli dan, no na koncu nije uspio pronaći Luku...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

I kako to obično biva, hrvatska nogometna reprezentacija došla je na kvalifikacijski ogled s Mađarskom u Split u isto vrijeme kad je Roko s Korčule putovao u Zagrebu na dodjelu priznanja. Njegova obitelj pokušala je na sve načine organizirati susret s Lukom Modrićem, no zbog strogog osiguranja šanse su bile minimalne. No tu su u priču uskočili Gogo i Keto, Rakitićev kum i prijatelj, koji su organizirali da Roko ipak uđe u predvorje hotela i upozna Luku.

'Navijao sam za Real zbog Luke'

- Doveli su me u hol, Luka je došao do mene, rukovali smo se i ja sam mu dao papir sa sastavom. On ga je pažljivo pročitao, kazao mi je da mu se jako svidio i pitao me može li ga zadržati. Na žalost, to mi je bio jedini primjerak i morao sam ga ponijeti u Zagreb, pa je Luka otišao do recepcije i kopirao jedan primjerak za sebe - otkrio nam je Roko i dodao:

- Sve je moralo biti brzo, kratko smo se pozdravili, fotografirali... skoro smo na koncu mama i ja na autobus za Zagreb zakasnili. Ali isplatilo se...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

I eto, u priči Roko nije uspio upoznati Luku, ali u živo ipak je... Na utakmicu Hrvatske i Mađarske na žalost neće stići, danas točno u 12 sati u Klubu književnika na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu je svečana dodjela priznanja.

- U vrijeme utakmice ću se vraćati iz Zagreba, pratit ću putem mobitela rezultat...

Roko obožava nogomet, kaže da ponekad i pretjera i cijeli dan trči za loptom, veliki je navijač Hajduka i Liverpoola...

- Ranije sam navijao i za Real zbog Modrića, ali Liverpool mi je sada ipak draži - zaključuje simpatični dječak.