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Roko Knezić ostvario sjajan uspjeh na Svjetskom Kupu

Piše 24sata,
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Roko Knezić ostvario sjajan uspjeh na Svjetskom Kupu
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Foto: PROMO
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Roko Knezić je pojedinačno natjecanje Svjetskog kupa završio na 27. mjestu, a s prosjekom rezultata od 213,5 čunjeva po igri bio je u prvih 15 natjecatelja u kvalifikacijama

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Od 13.10.2026. do 21.10.2026. u Münchenu je održan je IBF WORLD CUP u bowlingu na kojem je nastupilo 188 igrača i 100 igračica bowlinga iz 48 država svijeta. Oroslavčan Roko Knezić jedini se od hrvatskih reprezentativaca plasirao u završnicu, među 32 najbolja igrača svjetskog kupa. Nakon lošeg starta u kvalifikacijama i dva izgubljena meča od igrača iz Chine i Perua, Roko je u sljedećih 9 mečeva izgubio još samo od igrača iz Španjolske, a pobijedio je natjecatelje iz Kanade, Australije, Saudijske Arabije, Cipra, Katra, Filiipina, Egipta i Uzbekistana.

Foto: PROMO

S osvojena 24 boda, 8 pobjeda i 3 poraza, Roko Knezić je završio na drugom mjestu skupine D3, a u 11 igara srušio 2349 čunjeva uz prosjek od 213,5 i najbolju igru 277. Tim rezultatima Roko se plasirao u šesnaestinu finala Svjetskog kupa. Tu ga je čekao predstavnik iz Hong-Konga, Jovi Ma. Igralo se na dvije dobivene igre. Prva igra bila je neizvjesna do samoga kraja, ali je Jovi Ma bolje odigrao završnicu i pobijedio s 203-199. Već na početku druge igre reprezentativac Hong -Konga je stekao prednost koju je održavao do samo kraja meča i pobijedio sa 203-159. Jovi Ma je nastavio s odličnim igrama i osvojio Svjetski kup u pojedinačnoj konkurenciji pobijedivši u finalu Francuza Gregory Riusa.

Foto: PROMO

Roko Knezić je pojedinačno natjecanje Svjetskog kupa završio na 27. mjestu, a s prosjekom rezultata od 213,5 čunjeva po igri bio je u prvih 15 natjecatelja u kvalifikacijama. Time je Roko ponovno pokazao odličnu kvalitetu svoje igre i ravnopravno konkurirao najboljim igračima svijeta.

U ekipnom dijelu natjecanja Hrvatska bowling reprezentacija nije uspjela ući u završnicu , među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Ekipno je najbolja bila Francuska koja je u finalu bila bolja od Australije., dok su treće mjesto podijelili SAD i Malaysia. Treba napomenuti da je Hrvatska bowling reprezentacija bila najmlađa reprezentacija na ovom natjecanju.

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