Romano: Ako Dinamo smijeni Bjelicu, Fabio Cannavaro bit će prvi izbor za novog trenera...

Niz od pet utakmica bez pobjede u HNL-u ozbiljno je uzdrmao status Nenada Bjelice u Dinamu. Toliko da je klub nakon poraza od Lokomotive sazvao izvanrednu sjednicu na kojoj su diskutirali o njegovoj sudbini, no na kraju su mu pružili podršku i jasno dali do znanja da mora pobijediti Varaždin.

To je i napravio. Modri su slavili 3-2 za kraj jesenskog dijela sezone i prekid ružnog niza, a Bjelica je sebi nakratko kupio mir. No, pitanje je bilo do kada jer je nakon utakmice uslijedila analiza polusezone. A što su čelnici ustanovili, to samo oni znaju jer za javnost su zakopčani do grla. Ipak, čini se kako razmišljaju o promjeni trenera.

To je došlo i do renomiranog novinara Fabrizija Romana koji je otkrio kako je legendarni Fabio Cannavaro (52) jedan od onih kojih kotira vrlo visoko za Dinamovu klupu u slučaju da dođe do Bjeličine smjene.

- Fabio Cannavaro je prvi izbor Dinama za novog trenera ako se klub odluči smijeniti Nenada Bjelicu. Hrvatski klub vidi Cannavara kao savršen izbor i on je vodeći kandidat.

Bjelica je u rujnu, nakon teških poraza od Bayerna i Slaven Belupa, po drugi put sjeo na klupu Dinama. I krenulo je sjajno, preporodio je momčad, a to se posebno odnosi na Ligu prvaka gdje su skupili čak osam bodova nakon šest kola. No, veliki problem su loše igre u HNL-u. Bez obzira na brojne ozljede i izostanke, skupio je tek četiri pobjede i pravo je čudo što Dinamov zaostatak na ljestvici nije i još veći. Četiri puta je remizirao i triput izgubio.

Jasno je dao do znanja da će navijači gledati drugačiji Dinamo na proljeće kada im se vrate stožerni igrači i nakon što se još dodatno pojačaju na kritičnim pozicijama, no pitanje je hoće li dočekati drugi dio sezone.

Cannavaro je još u rujnu, nakon smjene Sergeja Jakirovića, figurirao visoko kao jedan od kandidata za nasljednika, ali uprava se, zbog velikih uspjeha u prvom mandatu, odlučila na Bjelicu. Legendarni Talijan, svjetski prvak iz 2006. godine, imao je čudesnu igračku karijeru. Bio je član Napolija, Intera, Juventusa, Real Madrida...

No, trenerska priča ipak mu je nešto oskudnija. Vodio je kineske klubove Evergrande i Quanjian, Al-Nassr, vodio je kinesku reprezentaciju na dvije utakmice, a kratko je bio u Serie A radeći na klupi Beneventa i Udinesea. Trofeje je osvajao tek u Kini i još se nije uspio dokazati u trenerskim vodama, ali čelnici Dinama očito u njemu vide veliki potencijal. Prvenstveno zbog igračke karijere i autoriteta kojeg bi imao među igračima, stroge discipline i čvrste obrane, svega onoga što je i Gennaro Gattuso donio Hajduku. Cannavaro je bez posla i visoko kotira, ali sve ovisi o tome hoće li i kada Dinamo smijeniti Bjelicu.