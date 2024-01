Romano otkrio nove detalje oko dolaska Ivana Perišića u Hajduk

Prije četiri i pol godine obećao sam nešto, nisam rekao kada. Hvala što me zovete, bit će uskoro. Nećete čekati još četiri godine, još malo imam posla na zapadu pa dolazim. Po titulu s najdražim Hajdukom ubrzo ćemo ići, neću sada govoriti u kojoj godini, rekao je Ivan Perišić (34) u prosincu 2022. godine na dočeku u Splitu nakon što je Hrvatska osvojila srebro na SP-u.

Pokretanje videa ... Doček hajdukovaca u Umagu | Video: B4 Slovenia

Navijači Hajduka sanjaju ga od tada, čekaju taj dan kada će se u 'bilom' dresom pojaviti na Poljudu, a mnogi od njih vjeruju i nadaju se da bi to moglo biti do kraja siječanjskog prijelaznog roka.

A takvo što itekako ima smisla, pogotovo kada to objavi Fabrizio Romano, talijanski novinar specijaliziran za transfere. U podcastu na platformi kick otkrio je pojedinosti oko Ivana Perišića i Hajduka.

Hoće li Perišić doći na Poljud već u siječnju?

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Više neće igrati za Tottenham. Naravno, razlog je ozljeda, ali i to što Hajduk još uvijek sanja da ga dovede u siječnju. Pokušat će ovaj i idući tjedan to ostvariti. Hajduk želi Perišića i postoji šansa da u zimskom prijelaznom roku ode. U svakom slučaju, 99 posto je sigurno da Perišić više neće igrati za Tottenham - rekao je Fabrizio Romano.

Prvotno se nagađalo kako bi se hrvatski reprezentativac u siječnju mogao ukazati na Poljudu, ali sve je zakomplicirala teška ozljeda. Oporavak sjajno napreduje, no upitno je hoće li zaigrati do kraja sezone. Ipak, obzirom na njegovu disciplinu, volju i ogromnu želju da u top formi dočeka Europsko prvenstvo u Njemačkoj, nije nemoguće da se vrati ranije od očekivanog.

Foto: Adam Davy/PA Images/PIXSELL/

. To sigurno neće biti u Tottenhamu, s kojim ga ugovor veže do ljeta. Trener Ange Postecoglou je otkrio kako Perija više neće igrati za Spurse i samim time dao do znanja kako bi se njegov transfer u Hajduk mogao realizirati ove zime.

Dakle, prepreka više nema. Perišiću su otvorena vrata prema Splitu, on i sam želi doći što prije i pomoći klubu u borbi za naslov prvaka pa tako i ispuniti svoju davnu želju da zaigra za prvu momčad Hajduka. Sada je samo pitanje u kakvim okolnostima će se razići s Tottenhamom, je li spreman raskinuti ugovor i tako se odreći dijela plaće ili mu je engleski klub spreman isplatiti otpremninu. To će morati dogovoriti u sljedeća dva tjedna. U najgorem slučaju, na Poljud može doći na ljeto kada mu istekne ugovor, ali njegov glavni cilj je uhvatiti ritam, a to ne može sjedeći na klupi u Tottenhamu koji više ne računa na njega.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

To su stvari na koje Hajduk ne može utjecati, ali konačno na Poljudu mogu odahnuti jer transfer je sve bliže. Dobit će spektakularno pojačanje u jednom od najboljih hrvatskih nogometaša posljednjih godina koji će još dodatno pojačati euforiju među navijačima i biti veliko jamstvo da Splićani mogu ove sezone do naslova prvaka!