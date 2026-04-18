POVRATAK U MADRID

Romano: Postoji opcija da ćemo Mourinha opet gledati u Realu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Jose Mourinho je otvoren za povratak u Real. Trenutačni trener Arbeloa vjerojatno neće izdržati do iduće sezone i Florentino Perez će uzeti novog trenera. Uz Portugalca, opcije su Zidane, Deschamps i Klopp

Poznati insajder za transfere Fabrizio Romano piše kako je bivši trener 'kraljevskog kluba' i trenutačni voditelj Benfice Jose Mourinho (63) otvoren za povratak na klupu Real Madrida. Trenutačni trener Alvaro Arbeloa (43) ima razočaravajući kraj sezone i izgledno je kako će Real ostati bez trofeja.

Mourinho: Idem zatvarati meč i nemam više izmjena. A onda mi kažu da nam treba još jedan gol 00:57
- Naravno da postoji šansa za povratak Josea Mourinha na klupu. Veza između Reala i Mourinha je sjajna i mogu vam reći da se Mourinho itekako želi vratiti na klupu Madrida jednog dana. Međutim, klub interno s njim komunicira i još je prerano išta saopćiti javnosti.

Portugalac je Real vodio od 2010. do 2013. godine. Na klupi 'kraljevskog kluba' vodio je 178 utakmica te ostvario 127 pobjeda, 28 remija i 23 poraza.  

Spomenuo je i kako Zinedine Zidane (53) ima odličan odnos s predsjednikom Florentinom Perezom te da nema konkretne informacije od Didieru Deschampsu (57) u vezi preuzimanja Realove klupe. Slična situacija je i s Jurgenom Kloppom (58) s kojim Real još uvijek nije stupio u kontakt. 

Arbeloa je u dosadašnjem dijelu sezone vodio Real na 21 susretu te ostvario 13 pobjeda i sedam poraza uz jedan neriješeni rezultat. Ugovor s klubom ima do kraja lipnja 2027. godine, ali izgledno je da neće ući u novu sezonu na klupi Reala. Klub iz glavnog grada Španjolske trenutačno je drugi na tablici i ima devet bodova manje od prve Barcelone, a do kraja prvenstva ostalo je još sedam kola. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
