ODLUKA JE PALA?
Romano: Real ide po Mourinha!
Real Madrid nalazi se u rezultatskoj i strukturalnoj krizi, a problemi naziru sa svih strani. Igrači se tuku na treningu, informacije cure iz svlačionice, a traži se i novi trener. Čini se da "kraljevi" idu po Josea Mourinha, prenosi Fabrizio Romano.
Portugalac ima još godinu dana ugovora s Benficom, a Real bi za njegove usluge trebao platiti tri milijuna eura, prenose pouzdani Mario Cortegana i David Orstein s The Athletica.
Mourinho je sretan u Benfici, ali je spreman preuzeti klupu madridskog velikana, prenose insajderi.
"Posebni" je već bio trener "los blancosa" i to od 2010. do 2013., a s Realom je osvojio La Ligu, Kup, Superkup i triput igrao polufinale Lige prvaka.
