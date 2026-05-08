ODLUKA JE PALA?

Romano: Real ide po Mourinha!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

"Posebni" je već bio trener "los blancosa" i to od 2010. do 2013., a s Realom je osvojio La Ligu, Kup, Superkup i triput igrao polufinale Lige prvaka

Real Madrid nalazi se u rezultatskoj i strukturalnoj krizi, a problemi naziru sa svih strani. Igrači se tuku na treningu, informacije cure iz svlačionice, a traži se i novi trener. Čini se da "kraljevi" idu po Josea Mourinha, prenosi Fabrizio Romano. 

Portugalac ima još godinu dana ugovora s Benficom, a Real bi za njegove usluge trebao platiti tri milijuna eura, prenose pouzdani Mario Cortegana i David Orstein s The Athletica. 

Mourinho je sretan u Benfici, ali je spreman preuzeti klupu madridskog velikana, prenose insajderi. 

"Posebni" je već bio trener "los blancosa" i to od 2010. do 2013., a s Realom je osvojio La Ligu, Kup, Superkup i triput igrao polufinale Lige prvaka. 

