Romano: Saga je gotova! Kylian Mbappe igrač je Real Madrida

Dan nakon osvajanja rekordnog 15. naslova prvaka Europe postalo je jasno: Kylian Mbappé (25) stiže u Real Madrid! Objavio je to stručnjak za transfere Fabrizio Romano koji ga je nedavno pratio na oproštaju od PSG-a.

Svi su dokumenti s francuskim napadačem potpisani i zapečaćeni, odluku je donio još u veljači, a "kraljevski klub" u idućim će danima ili tjednima i službeno objaviti da Mbappé stiže na Santiago Bernabéu kao slobodan igrač. Prema nekim izvorima, već u ponedjeljak ili utorak. Mbappéa neće službeno moći predstaviti navijačima u Madridu jer je s Francuskom na Europskom prvenstvu, to bi se moglo dogoditi tek sredinom srpnja.

Saga oko dolaska Mbappéa u Real Madrid traje više od dvije godine, i 2022. je bio vrlo blizu Bernabéua, ali je u posljednji trenutak odustao i odlučio potpisati novi dvogodišnji ugovor s PSG-om uz opciju produljenja za još jednu. No objavio je navijačima kako nakon Eura neće ostati na Parku prinčeva, gdje se zadržao sedam godina. Prije nego što je prihvatio Real odbio je rekordnu ponudu u svijetu nogometa iz Saudijske Arabije. Al Hilal je na stol istresao 300 milijuna eura.

Prije PSG-a seniorski nogomet iskusio je u Monacu, gdje je bio suigrač bivšem "vatrenom" Danijelu Subašiću i osvojio naslov.

- Ma on juriša kao na motoru, taj na terenu nema respekta, što je jako dobro, no u svlačionici je potpuno drugačiji. Miran je, pristojan, nikad se ne gura u prvi plan, iako se po onome što pokazuje na terenu to ne bi moglo očekivati - kazao nam je Suba jednom prilikom.

Koliko će Mbappé zaraditi u Realu?

Mbappéov ugovor u Realu trebao bi vrijediti pet milijuna eura, a šuška se da će mu plaća biti oko 15 milijuna eura. Ne zvuči previše za takvog igrača, ali na to treba dodati i bonus za potpis od čak 150 milijuna eura koji će mu biti isplaćen kroz pet sezona pa će praktički zarađivati 45 milijuna eura godišnje.

Coupe de France - Final - Olympique Lyonnais v Paris St Germain | Foto: CATHERINE STEENKESTE