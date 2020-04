Ronaldinho je objavio poruku iz zatvora: Opet ćemo zaigrati...

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldinho (40) već se neko vrijeme nalazi u paragvajskom zatvoru, ali ako je zaključiti po slikama i videosnimkama, njemu tamo i nije toliko loše.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nedavno je osvojio malonogometni turnir u zatvoru i dobio odojak od 16 kilograma, pa pokazao umijeće u nogo-odbojci, a sada se zabavljao i snimao s cimerom u zatvoru.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Brazilac ima jako puno prijatelja u vanjskom životu, a naravno da se brzo sprijateljio i s ljudima i zatvoru. Pa tko ne bi htio biti prijatelj takvoj legendi. Iako je lišen slobode, čini se da se Ronaldinho potpuno oslobodio u zatvoru. Na internetu je osvanuo video na kojem Ronaldinho pozira s cimerom iz ćelije i pozdravlja njegovu obitelj. Ima li veće časti da dobijete pozdrave od ovakve ikone? E pa Pablo je svojoj obitelji osigurao pravo iznenađenje...

- Lijep pozdrav želim obitelji Moraes! Ovdje sam s mojim suigračem, s mojima napadačem, Pablom. Igra jako dobro i družimo se. Uskoro ćemo opet igrati zajedno - rekao je umirovljeni brazilski nogometaš u prvom obraćanju iz zatvora koje je potpuno slučajno iscurilo u medije, a njegov prijatelj Pablo smješkao se od uha do uha i pokazao palac gore.

e o ronaldinho que já fez novos amigos, marcou uma pelada e até mandou um slv pra família pic.twitter.com/ZNXqEotZpd — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 5, 2020

Pablo Cesar Moraes je bivši policajac koji je završio u zatvoru jer je surađivao s dilerima, a sada je postao jako dobar prijatelj s Ronaldinhom.

Ronaldinho je u karijeri osvojio SP, Ligu prvaka, Serie A, La Ligu. On je igrao nogomet na svoj način. Plesao je, uživao u igri i smijao se. Iako mu je to bio posao i način života, on je u svemu tome vidio zabavu. Nažalost, ta zabava pretočila se i u redovne noćne partyje, uz litre alkohola i cigareta, a tome nema mjesta u sportu. Bio je glavna faca Nikea, zaradio jako puno, ali uz raskalašeni život je to sve uspio potrošiti, bankrotirati, a onda i krivotvoriti dokumente zbog čega je završio u zatvoru.

Foto: Reuters/PIXSELL

Iako je lišen slobode, Brazilac se skoro na svim fotografijama smije i rado popriča s ostalim zatvorenicima

Žalosno je gledati nekada globalnu zvijezdu u ovakvoj situaciji. Zaradio je milijune u karijeri, ali što mu to vrijedi kada je ostao skoro bez svega.

Foto: Fiscalia Paraguay

Ronaldinho i njegov brat Roberto nalaze se iza rešetaka jer su ušli u Paragvaj s lažnom paragvajskom putovnicom prije nešto više od mjesec dana. Odvjetnik je tražio da ih se pusti da se brane sa slobode, ali odbili su ga zbog straha od bijega.