Ronaldo čekao stol 40 minuta, šef restorana ostao u šoku...

Uoči Božića 2018. godine, Ronaldo je sa zaručnicom i sinom posjetio restoran u Torinu gdje je morao čekati skoro 40 minuta na slobodan stol. Vlasnik restorana ispričao je njegovu reakciju

<p><strong>Cristiana Ronalda </strong>(35) često smatraju bahatim i arogantnim, ali šef kuhinje i vlasnik jednog restorana u Torinu, ispričao je nevjerojatnu priču koja dokazuje upravo suprotno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Georgina iznenadila Ronalda skupocjenim autom</strong></p><p>Iako je jedna od najvećih nogometnih zvijezda, Cristiano Ronaldo čekao je u restoranu slobodan stol 40 minuta. </p><p>Napadač Juventusa, u prosincu 2018. godine posjetio je restoran vlasnika Davidea Fiorea koji je za Tuttosport rekao kako se Ronaldo, na njegovo iznenađenje, pokazao kao skroman i jednostavan čovjek.</p><p>- Nikada neću zaboraviti tu situaciju, a bila je kao iz filma. Spremao sam se za noćnu smjenu i dobio poziv kojeg nisam očekivao. Nazvala me osoba kako bi rezervirala stol za troje u 21:30 sati, na ime Cristiano Ronaldo - rekao je vlasnik restorana i dodao:<br/> <br/> - Odmah sam pristao, ali sam pomislio što da sad radim? Znao sam da je sve već popunjeno, ali s obzirom na vrijeme, vjerovao sam vjerovao da će rezervacija u 19:30 završiti do 21:30. Za svaki slučaj, posudio sam stol iz obližnjeg restorana i postavio ga u uglu - rekao je.</p><p>- Cristiano, Georgina i njihov najstariji sin, stigli su u 20 sati, a tek onda nisam znao što bih. Gosti su zanijemili, ostali su bez riječi te nitko nije ni pomišljao ustati se od stola. Cristiano se nije bunio, te sam shvatio da je prije svega sjajan čovjek, a ne samo najbolji igrač na svijetu. Poprilično sam siguran da bi i puno manje slavni ljudi otišli u roku od pet minuta te bi se ponašali arogantno. On je svoj stol čekao skoro 40 minuta - istaknuo je Fiore.</p><p>Ronaldo se četiri dana kasnije ponovo vratio, a sada je već redovan gost ovog restorana. </p>