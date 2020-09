Hrvatska je protiv Portugala igrala pet puta i niti jednom nismo pobijedili. Da stvar bude lo\u0161ija, u tih pet utakmica Hrvatska je zabila samo jedan gol. Prvi put protiv Portugala igrali smo na Euru 1996. i izgubili 3-0. Drugi susret bio je 2005. u Coimbri, koji smo izgubili 2-0. Tre\u0107i susret bio je u \u017denevi 2013., a Portugalci su slavili 1-0.

<p>Ono o čemu smo prvi <a href="https://www.24sata.hr/sport/portugal-na-poljudu-cristiano-ronaldo-u-studenom-u-splitu-712731" target="_blank">ekskluzivno pisali</a>, danas je dobilo i službenu potvrdu. <strong>Cristiano Ronaldo</strong> stiže na Poljud! Uh, kakav će to spektakl biti. Nakon Španjolske, Italije, Njemačke, Nizozemske, Brazila, Poljud će ugostiti još jednu spektakularnu reprezentaciju. U Split stiže aktualni europski prvak!</p><p>Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) u utorak je odlučio kako će se utakmica posljednjeg, 6. kola Lige nacija između <strong>Hrvatske</strong> i <strong>Portugala</strong> igrati 17. studenoga na stadionu Poljud u Splitu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Maksimiru</strong></p><p>Hrvatska se u Split vratila nakon dugo vremena 10. listopada prošle godine utakmicom protiv Mađarske u okviru kvalifikacija za Euro 2020., a "vatreni" su tada pred punim tribinama ostvarili pobjedu od 3-0.</p><p>Izvršni direktor i član Izvršnog odbora HNS-a Marijan Kustić i Ile Topuzović u utorak su održali sastanak s predstavnicima Grada Splita predvođenima gradonačelnikom <strong>Androm Krstulovićem-Oparom</strong>, koji su dali suglasnost za održavanje utakmice u Splitu.</p><p>Hrvatska će natjecanje u skupini C Lige nacija započeti gostovanjima u Portu i Parizu protiv Portugala ovu subotu, odnosno Francuske u utorak, slijede dvije domaće utakmice u listopadu u Zagrebu protiv Švedske i Francuske, dok će u studenome prvo gostovati kod Švedske, a potom u zadnjem kolu u Splitu dočekati Portugal.</p><p>Hrvatska je protiv Portugala igrala pet puta i niti jednom nismo pobijedili. Da stvar bude lošija, u tih pet utakmica Hrvatska je zabila samo jedan gol. Prvi put protiv Portugala igrali smo na Euru 1996. i izgubili 3-0. Drugi susret bio je 2005. u Coimbri, koji smo izgubili 2-0. Treći susret bio je u Ženevi 2013., a Portugalci su slavili 1-0.</p><p>Četvrti pokušaj pobjede protiv Portugala neuspješno je prošao na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj. U Lensu smo tada u osmini finala nesretno izgubili 1-0, golom u posljednjim minutama drugog produžetka. Tek iz petog pokušaja uspjeli smo zabiti gol, ali ne i pobijediti. Bilo je to u prijateljskom susretu u Farou, kada smo odigrali 1-1, a jedini gol za Hrvatsku zabio je Perišić.</p><p>S druge strane, nije ni da se Cristiano Ronaldo baš nazabijao golova protiv Hrvatske. Zabio nam je samo jedan, u prijateljskom susretu u Ženevi, 2013., kada smo izgubili 1-0. Eto, valjda će šesti i sedmi put biti sretan, bilo bi sjajno kad bi i u Portu i na Poljudu pao Portugal.</p>