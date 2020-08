Portugal na Poljudu: Cristiano Ronaldo u studenom u Splitu!

Kako saznajemo, Hrvatski nogometni savez odlučio je da se utakmica Lige nacija 17. studenog 2020. između Hrvatske i Portugala igra na Poljudu

<p>Cristiano Ronaldo na Poljudu! Uh, kakav će to spektakl biti. Nakon Španjolske, Italije, Njemačke, Nizozemske, Brazila, Poljud će ugostiti još jednu spektakularnu reprezentaciju. U Split stiže aktualni europski prvak!</p><p>U listopadu prošle godine na poljudsku ljepoticu stigla je Mađarska. Bio je to susret u kojem je više od 30.000 gledatelja napravilo spektakl i odvelo Hrvatsku do 3-0 pobjede. Nakon te utakmice, koja je bila odlično organizirana, čelnici Hrvatskog nogometnog saveza obećali su da će Poljud vrlo brzo opet gledati Luku Modrića, Ivana Rakitića, Ivana Perišića i društvo. Rečeno - učinjeno.</p><p>Malo je danas atraktivnijih reprezentacija od Portugala, koju će na Poljudu predvoditi Cristiano Ronaldo. Iz HNS-a su prema Splitu poslali svu potrebnu dokumentaciju, čeka se samo suglasnost grada. Naravno, to bi trebala biti formalnost jer koji to grad ne bi htio ugostiti Cristiana Ronalda. </p><p>Hrvatska je protiv Portugala igrala pet puta i niti jednom nismo pobijedili. Da stvar bude lošija, u tih pet utakmica Hrvatska je zabila samo jedan gol. Prvi put protiv Portugala igrali smo na Euru 1996. i izgubili 3-0. Drugi susret bio je 2005. u Coimbri, koji smo izgubili 2-0. Treći susret bio je u Ženevi 2013., a Portugalci su slavili 1-0.</p><p>Četvrti pokušaj pobjede protiv Portugala neuspješno je prošao na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj. U Lensu smo tada u osmini finala nesretno izgubili 1-0, golom u posljednjim minutama drugog produžetka. Tek iz petog pokušaja uspjeli smo zabiti gol, ali ne i pobijediti. Bilo je to u prijateljskom susretu u Farou, kada smo odigrali 1-1, a jedini gol za Hrvatsku zabio je Perišić.</p><p>S druge strane, nije ni da se Cristiano Ronaldo baš nazabijao golova protiv Hrvatske. Zabio nam je samo jedan, u prijateljskom susretu u Ženevi, 2013., kada smo izgubili 1-0. </p><p>Eto, valjda će šesti put biti sretan, bilo bi sjajno kad bi na Poljudu prvi put pao Portugal. Ma, mora, vrijeme je da ih srušimo...</p>