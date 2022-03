Ronaldo izgubio živce i odbrusio novinaru: Ja sam glavni i samo ja odlučujem o tome. I točka!

Hoće li Svjetsko prvenstvo biti zadnje veliko natjecanje s reprezentacijom za Cristiana Ronalda? Toliko puta postavljeno pitanje, da je već i samog Ronalda počelo živcirati. Doslovno!

Najveća portugalska zvijezda pomalo je izgubio živce na druženju s novinarima uoči utakmice sa Sjevernom Makedonijom koja odlučuje o odlasku u Katar. I novinaru koji se "drznuo" pitati takvo što, odbrusio je:

- Počinjete se ponavljati. Ovo nije prvi puta da mi postavljate takvo pitanje. Ja sam taj koji odlučuje o mojoj budućnosti i nitko drugi! Ako budem i dalje htio igrati, igrat ću. Ako ne budem htio, neću igrati. Ja sam glavni i točka!

Ronaldu je 37, može on dočekati i idući Euro jer ako Ibrahimović za Švedsku igra i s 40... No, sve su veće kritike na Ronaldov račun zbog slabih igara u Manchester Unitedu. No sama njegova pojava na terenu znači mnogo, pa taman i kada nije u formi kao nekada, portugalski se sastav i dalje ne može zamisliti bez njega. Kao što neće ni večeras u Portu protiv Makedonaca koji najavljuju još jednu nogometnu senzaciju...

- Jesmo li favoriti? Ja sebe uvijek smatram favoritom, doma ili u gostima. Znamo da nas pobjeda vodi na Svjetski prvenstvo. Imamo veliku odgovornost da dobijemo ovu utakmicu - rekao je Ronaldo.

- Iznenadili su u dosta utakmica, ali uvjeren sam da nas neće. Portugal će pobijediti i otići na Mundijal. Svjetsko prvenstvo se ne može igrati bez Portugala. Moram reći da smo prava momčad i nitko se ne izdvaja.

