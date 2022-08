CR7 njezinom sinu razbio mob: 'Zvao me. Kakav arogantan lik! Pita me što želim?! Baš ništa!'

Cristiano Ronaldo (37) je na desetke milijuna eura donirao u humanitarne svrhe, plaćao operacije bolesnoj djeci i nebrojeno puta pokazao da je filantrop. No, ono što je napravio prije nekoliko mjeseci zgrozilo je sve.

Njegov Manchester United je u travnju ove godine izgubio od Evertona (1-0) u 30. kolu Premier lige. Jedan dječak došao je na utakmicu i to upravo kako bi vidio svog idola. Cristiana Ronalda.

Snimao je sve oko sebe kako bi ovjekovječio taj trenutak, snimao je i igrače dok su išli prema svlačionici, ali u tome trenutku naišao je bijesni Portugalac. Spustio je štucnu i pokazao krvavu nogu, dječak je to htio snimiti, a izrevoltirani Ronaldo udario ga je po ruci i razbio mu mobitel. Nije mu se niti ispričao već je mirno odšetao u svlačionicu. Na kraju se ispostavilo kako je riječ o autističnom dječaku Jacobu koji je došao na svoju prvu utakmicu.

Kada je shvatio da je pogriješio, Ronaldo se javno ispričao dječaku i htio ga je ugostiti na Old Traffordu. No, dječakova majka Sarah Kelly je to odbila. Razljutilo ju je priopćenje Cristiana Ronalda koje je bilo poprilično šturo i hladno, kao da ga je sastavio glasnogovornik Uniteda. Svoj ispad opravdao je - uzavrelim emocijama.

Dječakova majka ga je prijavila pa je sve dobilo nastavak na policiji. Portugalac je došao na razgovor, priznao pogrešku i ispričao se. Dobio je upozorenje, no uskoro bi mogao završiti na sudu jer sapunica se nastavlja.

Sarah Kelly, dječakova majka, dala je intervju za engleske medije i rekla kako nije upoznala arogantnijeg čovjeka od Cristiana Ronalda. Nazvao ju je, htio je upoznati dječaka i ispričati mu se, ali ona ga je odbila i najavila tužbu. Tada joj je odbrusio.

No, prvo ju je nazvao nepoznati čovjek imena Sergio koji se predstavio kao Cristianov PR. Ponudio joj je da se nađe s igračem, a pon

- Znate li tko je Ronaldo?, pitao me. Rekla sam mu: ‘Naravno da znam, ali odgovor je - ne'. Poklopila sam, tresla se i plakala. Osjećala sam se zastrašeno. Kako se usuđuje? - rekla je Kelly.

Nakon dva dana uslijedio je novi poziv s istog broja. Misteriozni Sergio rekao joj je kako Ronaldo želi pričati s njom. Ubrzo je telefon opet zazvonio, na liniji je bio nogometaš Manchester Uniteda.

- Telefon je ponovno zazvonio: ‘Zdravo, ovdje Cristiano Ronaldo'. Pitao me želim li upoznati njegovu obitelj. Rekao je: 'Nisam loš otac'. Rekla sam mu: 'Nikad nisam rekla da si loš tata. On je odgovorio: 'Imao sam teško djetinjstvo, izgubio sam tatu'. Odgovorila sam mu: 'Mnogi imaju tužnu priču'. Nikad nije nazvao Jacoba njegovim imenom, uvijek je rekao "dječak". 'Znam da dječak ima problema' rekao je Ronaldo, a ja sam mu odgovorila: 'On nema problema, on ima invaliditet, ti si taj s problemom'. Uzvratio mi je: 'Žao mi je, ali nisam učinio ništa tako loše'. Rekao je da nije nikoga udario nogom, ili ubio. To je zapalilo vatru u meni, srce mi je lupalo i rekla sam mu: 'Znači, udario si mog sina po ruci i napravio modrice, ali nisi ozlijedio nikoga?'. Rekao je da ne želi to u medijima ili tisku i na sudu. Rekao je da ima dobar pravni tim, da će pobijediti i borit će se sa mnom do kraja. Rekao je da zna igrati s medijima - rekla je majka autističnog dječaka.

Ronaldo ju je razočarao zbog svog bahatog i arogantnog ponašanja. Jasno joj je dao do znanja ako ne prihvati njegovu ruku mira, da će ju uništiti na sudu ako ga tuži. Iako su engleski mediji pisali kako je platio dječaku odštetu za razbijeni mobitel, Kelly tvrdi da nije uplatio nikakav novac ni kupio mobitel. Ni to nije sve. Ronaldovi fanovi napali su nju i njezinog sina i okrivili ih da su oni krivi za ovaj incident.

- On me natjerao da se preispitujem, kao da smo učinili nešto loše. Bila sam u bujici suza. Osjećala sam se zastrašeno i bijesno jer je dobio moj broj. Apsolutno sam zgrožena što se izvukao s ovim. Nije čak ni zamijenio razbijeni telefon mog sina. U međuvremenu su trolovi od mog života napravili pakao. Mnogi navijači Manchester Uniteda rekli su da je moj sin vjerojatno ukrao telefon. Bilo je odvratno. Moj dječak ima zlatno srce. Bojim se izaći iz kuće, uvijek gledam preko ramena. Nas su napravili kriminalcima, a Ronalda prikazali kao nevinu žrtvu - rekla je ona.

Ronaldo se izvukao samo s policijskim upozorenjem, ali ubrzo bi se trebao pojaviti na sucu jer će Kelly pokrenuti tužbu.

- Želim vidjeti pravdu jer je nije bilo. Želim da odgovara za ono što je učinio. Jedini način da dođemo do pravde je da se nastavimo boriti - rekla je ona.

Što je najgore u cijeloj priči, Ronaldo je dječaku Jacobu bio uzor, ali nakon ovog incidenta, zamrzio je i njega i nogomet.

