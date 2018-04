Ronaldo, 'lopove'! Modriću je ukrao gol kao Kane Eriksenu

Zvijezda Real Madrida Cristiano Ronaldo (33) postigao je na utakmici 33. kola La lige pogodak u 87. minuti, kojim je osigurao jedan bod svojoj momčadi, koja se trenutno nalazi na trećem mjestu na domaćoj tablici s tri boda zaostatka za drugoplasiranim Atletico Madridom.

Portugalac je ispratio udarac Luke Modrića s ruba šesnaesterca te petom lagano okrznuo loptu koja je zatim završila u mreži. Naravno, pobrinuo se da se zna tko je zabio gol pa ga je proslavio rukama u zraku, dok su mu suigrači čestitali.

Ali, gledatelji nisu tako sigurni. Mnogi su se na društvenim mrežama pobunili tvrdeći da je gol trebao biti upisan hrvatskom reprezentativcu.

Našalili su se na račun peterostrukog osvajača Zlatne lopte uspoređujući ga s Harryjem Kaneom, kojem je također prije tjedan dana upisan gol, koji je navodno postigao Christian Eriksen.

How has that goal been given to Ronaldo? Hahahaha clearly it didn't touch him but Ronaldo gets the goal... Harry Kane 2.0... — Igbo Panther (@GSPN90MINS) 18. travnja 2018.

Heard Ronaldo Did A Harry Kane — 🧠 (@BoiWonderQuan98) 18. travnja 2018.

RONALDO or Modric who owns that goal? Must be Harry Kane — DÀ ● (@DaflowABIOYE) 18. travnja 2018.

wait was that Mordic's goal or Ronaldo's goal? I hope nobody is pulling a Kane here? — maziNze™ (@hand2ome) 18. travnja 2018.

Kane will be claiming the goal Ramos is tryna claim from Ronaldo who initially is trying to steal Modric’s goal😂😂😂. — King Sam Sam (@WindyPDSami) 18. travnja 2018.

Where does Modric come into this? It's clearly ronaldo or Kane — Football Meister (@CruiseFootball) 18. travnja 2018.

Ronaldo just claimed Harry Kane’s Goal — Roger Milla (@_AbukaMo) 18. travnja 2018.

Santiago Bernabeu je utišan već u 14. minuti kada je gol za goste zabio Inaki Williams i svojoj momčadi ulio nadu da će kući otići s pobjedom.

Williams je sjajno potkopao ispred Keylora Navasa, a gostujući golman Kepa Arrizabalaga se s nekoliko briljantnih obrana pobrinuo da zadrže pozitivan rezultat što duže.

Ali snove im je srušio gol, koji je na kraju upisan Ronaldu.

Real na domaćoj tablici za vodećom Barcelonom zaostaje 15 bodova te su fokusirani isključivo na Ligu prvaka. Ovo je bila zadnja utakmica prije prvog susreta s Bayernom u polufinalu sljedeći tjedan.

Zidane se nada da će uspjeti odvesti klub do trećeg uzastopnog naslova prvaka u ovom prestižnom natjecanju i tako spasiti svoju karijeru.