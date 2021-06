Prema današnjem rasporedu Europskog prvenstva igraju se utakmice skupine 'smrti' (F). Prva je od 18 sati između Mađarske i branitelja naslova Portugala na Puškaš Areni u Budimpešti, a druga je između Francuske i Njemačke od 21 sat na Allianz Areni u Münchenu.

Prije nego što će sukobiti s Njemačkom i aktualnim svjetskim prvakom Francuskom, Portugal večeras snage mora odmjeriti u gostima kod Mađarske koja ima snažnu potporu navijača.

Mađarska je u nevjerojatnoj utakmici finala doigravanja kvalifikacija za Euro 2020. pobijedila Island 2-1 iako je gubila do 88. minute.

Pet godina nakon trijumfa Portugala na Euru u Francuskoj, momčad Fernanda Santosa ima dosta igrača koji su u vrhunskoj formi dok je Cristiano Ronaldo na samo pet golova do svjetskog rekorda kada su u pitanju golovi za reprezentaciju. Svjetski rekorder je Ali Daei koji je u 149 nastupa za Iran zabio 109 golova.

- Za mene je najvažnije pobijediti na dva Europska prvenstva. Reprezentacija se dobro pripremala i spremni smo. Bitno je da prvu utakmicu dobro odradimo jer je ona ključna u ovom natjecanju. Nakon pet godina, reprezentacija je drugačija - pomlađena s ogromnim potencijalom, ali utakmice na Euru pokazat će jesmo li bolji ili gori - kazao je Ronaldo.

Mađarska nikada nije pobijedila Portugal, a u posljednjih 13 utakmica odigrali su četiri remija te su upisali devet poraza.

- Napravit ćemo sve što je u našoj moći da pokušamo otići do krajnjih granica. Znamo protiv koga igramo. Stajat ćemo s obje noge čvrsto na zemlji, ali jasno da želimo ostvariti svoje snove. Ništa nas ne košta sanjati, stoga sanjamo. Taj san dijelimo između sebe, pričamo o njemu te ga želimo živjeti. Nadajmo se da će se on nastaviti na Europskom prvenstvu - rekao je izbornik Mađarske Marco Rossi.

Izbornik Portugala Fernando Santos uvjeren je u pobjedu svoje reprezentacije.

- Jasno je, ako kao jedan od favorita, ne prođemo grupnu fazu to će biti neuspjeh. Ne vjerujem kako će doći do toga. Smatram da ljudi imaju pravo očekivati pa i zahtijevati da učinimo sve kako bismo pobijedili. Koristeći kvalitetu, organizaciju i predanost siguran sam da smo to spremni učiniti. Portugal je momčad koja se može mjeriti sa svakom ekipom koja ima ambicije osvojiti ovaj turnir - poručio Santos.

S druge strane, Njemačka i Francuska više su navikle sretati se pri kraju turnira, nego na njegovu početku, no to ne znači da obje reprezentacije ne mogu otići do kraja. Za sada ćemo ovaj sukob titana pogledati u grupnoj fazi.

- Ovo je strašna utakmica za otvaranje prvenstva. Velika utakmica za nas, ali i za Nijemce jer su obje reprezentacije među najboljim europskim momčadima. Cilj je biti efikasan pred oba gola jer će to odlučiti utakmicu - rekao je francuski izbornik Didier Deschamps.

Mnogi smatraju kako su upravo Francuzi glavni favoriti te kako će Les Bleus dodati naslov europskih prvaka svojoj kruni sa Svjetskog prvenstva. Prijašnjim svjetskim prvacima, Nijemcima, ovo je posljednji turnir u eri Joachima Löwea, a njihovi rezultati posljednjih mjeseci nisu uvijek bili na razini. Međutim Njemačka nerijetko pokaže svoje najbolje izdanje kada ih mediji podcijene.

- U zraku se osjeća pozitivna napetost i iščekivanje. Kada smo ulazili u autobus na putu ovamo, pomislio sam 'napokon'. Smiren sam, opušten, te smatram kako smo u posljednjih 14 dana odradili sve što smo htjeli. Bit će važno ponoviti ono što je momčad pokazala posljednjih tjedana protiv vrhunske momčadi kao što je Francuska - smatra izbornik Njemačke Joachim Löw.