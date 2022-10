Ronaldo napravio novu 'scenu' i razbjesnio navijače: 'Zadavio bih ga da sam trener Uniteda'

Foto:

Pitao bih ga: Pa što to radiš? Ma to njegovo ponašanje je neprihvatljivo, rekao je Dion Dublin, koji je od 1992. do 1994. nosio dres Manchester Uniteda, a danas komentira za Amazon Prime

Manchester United s 2-0 pobijedio je Tottenham na Old Traffordu, a Cristiano Ronaldo još je jednom bio samo promatrač. Portugalac je ostao na klupi, ali uspio je napraviti da se nakon utakmice više priča o njemu nego o pobjedi Uniteda. Ali u negativnom kontekstu. I prije nego je utakmica završila, Ronaldo je otišao s terena u svlačionicu. Valjda je želio demonstrirati svoje nezadovoljstvo. - Vidio sam ga, ali nisam s njim o tome pričao. Raspravljat ćemo o tome. Ne želim sada o tome, kasnije ćemo. Volio bih zadržati fokus na momčadi i sjajnoj predstavi svih 11 igrača i zamjena. Bila je to timska izvedba - rekao je trener Ten Hag. Ronaldu ovo nije prvi put, isto je napravio protiv Raya Vallecana, doduše, u prijateljskoj utakmici, no ovaj je potez naišao na osudu mnogih. - Da sam ja trener Manchester Uniteda, zadavio bih ga! Pitao bih ga: Pa što to radiš? Ma to njegovo ponašanje je neprihvatljivo - rekao je Dion Dublin, koji je od 1992. do 1994. nosio dres Manchester Uniteda, a danas komentira za Amazon Prime. Foto: Craig Brough/REUTERS - Imam puno poštovanja prema Ronaldu i svemu što je on napravio u karijeri, ali ovo je bilo previše. To što je sad napravio, izvan svakog je reda. Da, naravno da bi trebao igrati više jer i dalje radi razliku na terenu više od ostalih, ali trebao je ostati i ispoštovati suigrače koji još uvijek igraju važnu utakmicu - dodao je. - Hoću li uzburkati situaciju ako kažem da Bruno Fernandes izgleda sretniji bez Ronalda u momčadi? Ne radi se samo o izvedbi protiv Spursa, već njegovoj energiji i vodstvu na terenu, kvalitetama koje pokazao defenzivno i ofenzivno. Zaslužio je gol protiv Spursa - rekao je legendarni Alan Shearer. Foto: Craig Brough/REUTERS A zanimljivo je ono što je rekao upravo Fernandes... - Ne volim biti glavni jer nekim je igračima potreban taj status. Ja moram naporno raditi i to je moj način još otkako sam bio klinac. Nikad neću reći: ‘Ja sam igrač utakmice!‘. Svjestan sam svoje pozicije, a kada su neki igrači na terenu, razumijem to i nemam se problema žrtvovati kako bih izvukao najbolje od svojih suigrača. Navijači Uniteda, pak, rekli su što misle o Ronaldovom potezu... "Ronaldo je sramota za jednog 37-godišnjaka, izjurio je s terena poput nadurenog djeteta." "Ronaldo samo kvari svoju reputaciju, njegov ugled Unitedove legende je sada okaljan." "Ronaldo je jedan od najsebičnijih igrača u povijesti sporta." Najčitaniji članci