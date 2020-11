Ronaldo ne ide nigdje: Suradnja s Pirlom odlična, plaća još bolja

Unatoč medijskim medijskim napisima da bi po završetku sezonu Cristiano Ronaldo mogao napustiti torinsku momčad, čini se da Ronaldo ne ide nigdje do isteka ugovora

<p>Unatoč medijskim nagađanjima da bi po završetku ove sezone mogao otići iz Juventusa, portugalski golgeter <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) odlučan je da odradi ugovor do kraja, odnosno do lipnja 2022. godine. </p><p> Talijanski dnevnik Tuttosport tvrdi da Ronaldo nema namjeru otići iz Juventusa prije isteka ugovora, te da je izgradio odličan odnos s novim trenerom Andreom Pirlom, koji se može usporediti sa suradnjom koju je imao s trenerom Real Madrida Zinedineom Zidanom.</p><p> Nakon devet sezona u Realu portugalski nogometaš je 2018. prešao Juventus, koji je za njega platio 117 milijuna eura. U 95 utakmica u dresu Juvea zabio je 73 gola, a ove sezone je u pet nastupa u talijanskom prvenstvu postigao osam pogodaka, i samo je Zlatan Ibrahimović bolji od njega, jer je upisao deset golova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano u Splitu</strong></p><p>U ovo krizno vrijeme klubovi gledaju kako bi 'skresali' izdatke pa je pitanje tko može podnijeti Ronaldovu 30 milijuna eura godišnje tešku plaću stoga nisu čudna medijska nagađanja o transferu u neki bogatiji klub (op.a. PSG). Primjera radi, drugi najplaćeniji igrač u Juventusu je Argentinac Paulo Dybala, a njegova plaća od šest milijuna eura čini se 'mizerno' naspram Portugalčeve. </p><p>Dok ga mediji učestalo povezuju s drugim klubovima, u Torinu imaju drugačije planove. </p><p>Naime, odavno je poznato da nogomet i zarada od nogometa nije isključivo povezana s nogometašima koji se nadigravaju na travnjaku. U današnje vrijeme morate biti i marketinška veličina, a ponajbolji nogometaš u povijesti to sigurno jest.</p><p>Sigurno da uprava 'bianconera' ima neku računicu kada su u mogućnosti mu pružiti takvu plaću, jer kad imaš Cristiana Ronalda u momčadi, možeš biti siguran da ćeš imati najskuplje sponzorske ugovore i privući strane ulagače. </p><p>Ronaldo će tako ostati u Juventusu najmanje do lipnja 2022., a s torinskom momčadi očajnički želi uzeti 'klempavi' pehar Lige prvaka koji bi mu bio šesti u ionako već bogatoj karijeri.</p>