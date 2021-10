Englezi kopaju, pokušavaju pronaći razlog zbog kojeg je Liverpool na Old Traffordu uništio Manchester United s 5-0. 'Crveni vragovi' imaju na skuplju momčad, no to se nije ni izbliza vidjelo na travnjaku. A vidjela se razlika Ole Gunnara Solskjaera i Jurgena Kloppa...

A blamaži 'crvenih vragova' je navodno kumovao i loš odnos na relaciji Cristiano Ronaldo - Mason Greenwood. Najbolji strijelac svih vremena navodno želi od mladog Engleza da se podredi njemu.

Po mišljenju Portugalca, Greenwood bi trebao češće asistirati njemu, a ne se odlučivati na udarac?! Napadači Manchestera imaju lošu suradnju na terenu i jako rijetko dodaju loptu jedan drugome što su čak i ostali suigrači primijetili.

Inače, Greenwood je na početku sezone zabio u tri uzastopne utakmice Premiershipa, no dolaskom Ronalda je u sljedećih devet utakmica tek jednom tresao protivničku mrežu.