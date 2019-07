Ronaldo: Neymar neće otići iz Pariza, a ja neću prestati igrati

Marca ga je nazvala "čovjekom koji je ostvario ono što nitko drugi nije". Cristiano Ronaldo, igrač Juventusa i bivši igrač Real Madrida, dao je intervju za španjolski medij nakon osvojene nagrade "MARCA Legend" u ponedjeljak.

Na pitanje je li zadovoljan svime što je osvojio i napravio u karijeri, Cristiano je rekao da je, ali i da smatra kako ima još puno za dati nogometu.

- Promijenio sam se otkad sam napustio Madrid. Trebalo mi je više motivacije nakon svega što sam osvojio s Realom. Trebala mi je promjena da se izrazim kao nogometaš jer smatram da imam još puno toga za ponuditi. Još sam uvijek motiviran i volim ono što radim, ali naravno da najviše od svega volim osvajati titule - objasnio je Portugalac.

Foto: RAFAEL MARCHANTE

Prošle ih je godine osvojio tri: Supercopa Italianu, Ligu nacija s Portugalom i titulu prvaka s Juveom. Njegov je muzej prepun trofeja, ali Ronaldo će napraviti mjesta za nove.

Spreman je za još trofeja

- Ne možete odbiti trofej. Svaki je vrijedan. I Ballon d'Or i The Best i Pichichi i bilo koji drugi - ponosno je istaknuo, pa prokomentirao osvajanje Marcine nagrade za legendu:

- To je za mene još jedan veliki uspjeh. Tu nagradu osvajaju samo legende, pa logično da je to morao biti i Cristiano - rekao je u svom stilu - nakon svega što sam ostvario u svojoj karijeri, osobito u Madridu, čast mi je biti dobitnikom te nagrade i opet biti u Madridu.

Foto: Matteo Gribaudi

Sarri se malo krivo izrazio

Primirio je i razmišljanja nogometnog svijeta o tome što je značilo kada je Maurizio Sarri rekao da će Ronaldo imati slobodu na terenu.

- Sarri se samo tako izrazio. Naravno da je tim najbitniji, a ja imam posao pokriti određeni dio terena i braniti gol Juventusa. Radit ću isto što sam radio u Madridu i Juveu posljednjih godinu dana. Branit ću, zatvarati prostor, ali i tražiti šansu za napad.

Ronaldo je svjestan i kako rijetko tko ima fizičku spremu kao ono, ali je pitanje koliko će još psihički izdržati nogometnu karijeru vrhunskog igrača. Jednom je rekao da će igrati do 40., ali je pitanje hoće li to stvarno biti tako.

- Trenutno se ne zabrinjavam previše time, sve će ovisiti o meni i tome kako se osjećam i koliko sam motiviran. Fizički sigurno neće biti problem, ali mislim da je bitnije psihički biti spreman igrati jer je to faktor koji čini razliku. Nadam se da se ništa neće dogoditi do 40., ali ako se dogodi, nema veze. To je život i sve ima svoj početak i kraj. Cristiano neće trajati zauvijek, ali još se uvijek osjećam dobro i žalim još puno toga osvojiti - potvrdio je Ronaldo.

Juve i Liga prvaka? Zašto ne!?

Možda će upravo ovo biti Juventusova godina, smatra španjolski medij.

- Uvijek je Juventusova godina...Ili Barcina ili Realova, ali zapravo samo jedan klub može osvojiti Ligu prvaka. Pogledajte Barcelonu: potrošili su puno novca u posljednjih pet godina, ali nisu uspjeli osvojiti Ligu prvaka zato što nogomet ne funkcionira tako - pričao je Cristiano pa pojasnio primjer Juventusa:

- Juve je dobro posložio svoje snage i mi smo tim koji se uvijek bori za pobjedu, ali postoji još puno faktora koji utječu. Juventus će osvojiti LP, ako ne ove, onda sljedeće sezone, nadam se. Spremni su - tvrdi Portugalac.

Gianluigi Buffon je sretan što ga sada ima na svojoj strani, kaže Cristiano.

- Gigi je rekao da mu je drago što smo sada u istoj momčadi. I ja sam istog mišljenja jer smo puno puta bili na različitim stranama, a on je jedan od najboljih, ako ne i najbolji golman svih vremena, uz Ikera Casillasa i drago mi je što poznajem takvog čovjeka. Pričali smo i o osvajanju LP-a, ali vidjet ćemo kako će to ići - govori Ronaldo.

Foto: MASSIMO PINCA

Možda se i vrati u Madrid

Velik dio svog života je portugalska zvijezda provela upravo u Madridu gdje je i osvojila svoje najveće trofeje.

- Devet godina svoga života proveo sam u Madridu i on je velik dio moje priče. Ovdje sam postao otac i upoznao svoju djevojku. Ne isključujem niti šansu da jednoga dana opet živim ovdje - rekao je.

Juventus ima odličnu "klapu", među kojom se naravno najviše družim sa Španjolcima i Portugalcima, no dužim se i s ostalima - rekao je Cristiano o svojim sadašnjim suigračima, ali naglasio i kako mu nedostaju neki stari:

- Često se čujem s Marcelom, često razgovaramo. Isto je i s Casemirom, Pepeom, Fabiom Coentraom - rekao je, ali nije htio reći za kojega od njih misli da bi se najbolje uklopili u Juve.

Barcelona je dobra, ali...

Za kraj je prokomentirao i uzburkano more oko Barcelone i pripremnog dijela za nadolazeću sezonu.

- Barcelona je jaka kao i svake godine. Odradili su neke odlične transfere kao što je onaj Frenkija de Jonga, Antoinea Griezmanna, prošlogodišnjeg Philippea Coutinha i Ousmana Dembelea - pohvalio ih je bivši Madriđanin i dodao:

- Jednako jak je i Real s Hazardom, Jovićem, Mendyjem, ali prati ih i Juventus.

Neće Neymar nigdje iz Pariza

Naravno, najpopularnija tema u nogometnom svijetu ovog ljeta je - gdje će na kraju završiti Neymar? A ako pitate Cristiana, nije siguran koliko je njegov povratak dobra ideja.

- Ne znam, on je odličan igrač i dobro se slažem s njim. Puno se priča o njegovom prelasku u Barcu, Madrid ili Juve, no to su samo mediji, to je njihov posao. Po mom mišljenju, ostat će u Parizu. Ako ne ostane, otići će ondje gdje je sretan i gdje može najbolje pokazati svoj nogomet. Gdje god da bude, ja mu želim sve najbolje i što manje ozljeda.

Koliko ste utjecali na dolazak Matthijsa de Ligta?

- Nisam previše. Samo sam prokomentirao mladog igrača nakon Lige nacija. Svi nogometaši to rade, a njemu je tek 19. No stvarno mi je drago što je s nama.