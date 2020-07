Ako ne stigne Immobilea, CR7 mo\u017ee ganjati drugi rekord, onaj po najve\u0107em broju golova jednog Juveova igra\u010da u sezoni Serie A. Star je \u010dak 86 godina, a dr\u017ei ga Felice Borel sa samo jednim golom vi\u0161e (32).

<p>Zabio je, ali ne onako kako to najčešće radi. <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) utrpao je 31. gol u sezoni protiv Sampdorije i otvorio Juventusu vrata devetoga uzastopnog "scudetta" do kojega su došli pobjedom 2-0. Takav niz u ligama "petice" nema nijedan klub.</p><p>Portugalac je u 89. minuti pogodio prečku iz penala koji je izborio Alex Sandro. Mogao bi to biti skupi promašaj u borbi za Zlatnu kopačku jer <strong>Ciro Immobile</strong> iz Lazija ima 34 (zabio hat-trick u pobjedi nad Veronom 5-1), a Ronaldo zaostaje tri gola dva kola prije kraja.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Ronaldo zabija</b></p><p>Prvi je to bio promašaj s bijele točke za Cristiana ove sezone... iz 13. pokušaja.</p><p>"Gotovo! Prvaci Italije! Oduševljen sam što sam osvojio drugo uzastopno prvenstvo i što nastavljam stvarati povijest ovog velikog i sjajnog kluba", napisao je Portugalac na Instagramu, pozirajući sa suigračima.</p><p>"Ova je titula posvećena svim navijačima Juventusa, posebno onima koji su patili i još pate zbog pandemije koja nas je sve iznenadila i preplavila svijet."</p><p>Ako ne stigne Immobilea, CR7 može ganjati drugi rekord, onaj po najvećem broju golova jednog Juveova igrača u sezoni Serie A. Star je čak 86 godina, a drži ga <strong>Felice Borel</strong> sa samo jednim golom više (32).</p><p>"Nije bilo lako! Vaša hrabrost, stav i odlučnost bile su snaga koje smo trebale u zgusnutoj završnici prvenstva. Borili smo se do kraja za naslov koji pripada cijeloj Italiji. Velik zagrljaj svima", kaže Cristiano.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Sažetak utakmice Juventus - Sampdoria možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=H7Vn6NHRqyw" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Samo jedan čovjek imao je barem jedan nastup u svih devet šampionskih sezona "stare dame". Naravno, to nije Gigi Buffon (42), koji je godinu dana bio u PSG-u, već kapetan <strong>Giorgio Chiellini</strong> (35).</p><p>A šef <strong>Maurizio Sarri</strong> sa 61 godinom i 198 dana najstariji je trener osvajač "scudetta". Što ga nije spriječilo da u proslavi zapali cigaretu i nazdravi šampanjcem. A njegovi su ga igrači špricali pjenom kao kakvi razigrani srednjoškolci.</p><p>Slavilo se i u Torinu iako navijači nisu smjeli na stadion.</p><p>Juve se sad može sasvim fokusirati na uzvrat osmine finala Lige prvaka protiv Lyona 7. kolovoza, u kojem lovi zaostatak 1-0 iz prve utakmice. Prođe li, Ronaldo bi mogao zaigrati protiv starih znanaca iz <strong>Real Madrida</strong> u Lisabonu, koji bi morali dobiti City u Manchesteru.</p>