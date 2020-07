Juventus je opet prvak Serie A!

<p>Juventus je prvak Italije!</p><p>U 36. kolu Serie A 'stara dama' slavila je protiv Sampdorije na domaćem terenu 2-0, a tom je pobjedom Juventus osigurao svoj deveti naslov prvaka Italije zaredom.</p><p>Grizli su i gosti, ali na predah se ipak otišlo s prednošću torinskog kluba. Iz gola koji je potpuno zavarao obranu Sampdorije! <strong>Miralem Pjanić</strong> je u sedmoj minuti nadoknade prvog poluvremena izvodio slobodnjak i dok su svi mislili da će pucati, on ga je dodao <strong>Cristianu Ronaldu </strong>koji je s lakoćom zabio za 1-0.</p><p>U 67. minuti Juventus je imao kontranapad, Ronaldo je pucao s ruba šesnaesterca i to jako dobro, ali golman je obranio i rukama odbio loptu tek do <strong>Federica Bernardeschija</strong> koji s lakoćom zabija taj odbijanac.</p><p>Ronaldo je još u 89. minuti promašio penal. Taj promašeni gol mogao bi ga koštati u utrci za najboljeg strijelca Serie A u kojoj za čak tri gola zaostaje za napadačem Lazija<strong> Cirom Immobileom</strong> koji je ranije istog dana zabio čak tri gola u gostujućoj pobjedi protiv Verone. On sad ima 34 gola, Cristiano 31.</p><p>Juventus je ovom pobjedom dva kola prije kraja na sedam bodova ispred drugoplasiranog Intera te je matematički osigurao naslov.</p>