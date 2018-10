Ronaldo: Nisam silovatelj, to je gnjusan zločin. Dokazat ću sve

Evo i druge strane priče koja zaokuplja svjetsku javnost.

Cristiano Ronaldo optužen je za silovanje i prijeti mu doživotni zatvor. Optužila ga je Amerikanka Kathryn Mayorga (34), koja tvrdi da ju je Ronaldo silovao 2009. godine kad je radila kao hostesa u hotelu u Las Vegasu.

Ronaldo je odbacio sve optužbe.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Kategorički poričem optužbe da sam zločinac.

Smatram da je silovanje odvratan zločin, suprotno svemu što jesam i u što vjerujem. Neću hraniti medijski show koji želite promovirati na moj račun. Jedva čekam ishod svih istraga i procesa, jer ništa ne leži na mojoj savjesti.

Čvrsto poričem optužbe koje se izdaju protiv mene. Silovanje je odvratan zločin koji ide protiv svega što sam ja i vjerujem u. Odbijam hraniti medijski spektakl stvoren od strane ljudi koji se žele promovirati na moj račun.

Moja čista savjest će mi omogućiti da čekam sa mirom rezultate svih istraga

Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que... Objavljuje Cristiano Ronaldo u Srijeda, 3. listopada 2018.

Priču je prvi objavio njemački Der Spiegel, koji je do tajnih podataka došao preko Football Leaksa. Ronaldovi odvjetnici najavili su tužbu protiv njemačkog lista, koji ima i detalje o slučaju iz 2009. godine.

Mayorga je šutjela cijelo vrijeme budući da joj je Ronaldo platio 375 tisuća dolara u izvansudskoj nagodbi. Na pitanje zašto je prihvatila novac, rekla je da je bila prestravljena zbog njegove slave, a nije željela ni da se njezino ime provlači kroz medije.

Do nagodbe je došlo nakon što je pozvala policiju i nakon što je ustanovljeno da je uistinu silovana. Tvrdi da sada ima teške psihičke posljedice silovanja pa je odlučila progovoriti. Mayorgini odvjetnici žele sporazum proglasiti nevažećim.

Mayorga i Ronaldo upoznali su se u VIP dijelu jednog noćnog kluba u Las Vegasu nakon što joj je Ronaldo prišao i ponudio piće. Druženje su nastavili u hotelu Palms u njegovoj sobi. Svi su krenuli u jacuzzi, a onda se ona, kako kaže, otišla presvući u kupaonicu. Ronaldo je krenuo za njom. Ronaldo je, prema nekim izvještajima koje novine nisu potvrdile, tvrdio kako je pristala na seks, ali u mailovima koje je poslao njegov odvjetnički tim, priznaje kako mu je djevojka rekla da prestane i nekoliko puta je rekla 'ne'.

- Uglavnom, zamolio me da mu dodirnem penis na 30 sekundi. Kada sam to odbila, zamolio me da ga stavim u usta. Kakav idiot! Smijala sam mu se jer sam mislila da je riječ o šali. Taj tip koji je toliko poznat i toliko zgodan je u biti luđak i perveznjak. Rekao je da će mi dopustiti da ga poljubim. Na što sam odgovorila da ću ga poljubiti, ali da neću dodirnuti njegov penis. Vrlo snažno je navalio na mene i počeo me dirati te je odjednom bio na meni - ispričala je Amerikanka.

'Skočio je na mene'

Nije htjela imati seks s njim, a on ju je, tvrdi, odvukao u spavaću sobu.

- Okrenula sam se, a on mi je pokušao skinuti donje rublje. Ponovno sam se okrenula i sklupčala u kuglu te sam pokrivala svoju vaginu. Tada je skočio na mene - rekla je studentica iz Vegasa koja je žestoko odbija ikakvu vrstu odnosa, no isti se, govori ona, dogodio.

Bez prezervativa i lubrikanata.

- Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih 1 posto - rekla je Mayorga u intervjuu.

Ronaldu prijeti doživotna

U američkoj saveznoj državi Nevadi nema zastare za silovanje ako je žrtva prijavila nedjelo policiji unutar četiri godine. A može dobiti doživotni zatvor s mogućnosti izlaska na uvjetnu tek nakon 10 godina.

Policija je otvorila istragu.

Procurio video

Portugalac je ovih dana glavna zvijezda svjetskih medija, a ubrzo je izašao i video koji navodno prikazuje Ronalda i Mayorgu kako se zabavljaju nekoliko sati prije silovanja.

>>>>Video pogledajte OVDJE>>>>