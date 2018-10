Cristiano sad ima i policiju na vratu: Otvorili slučaj silovanja

Iako je nogometaš Juventusa Cristiano Ronaldo posljednjih dana tvrdio kako su optužbe za silovanje koje je iznijela Kathryn Mayorga (34) čisti 'fake news', policija u Las Vegasu će opet otvoriti slučaj, piše Daily Mail. Mayorga je u četvrtak podnijela tužbu protiv nogometaša a zatim je izašao i njen intervju u njemačkom Der Spiegelu.

Nekadašnja studentica i model optužila ga je da ju je brutalno napastovao 13. lipnja 2009. godine u svom apartmanu u hotelu u Las Vegasu, u kojem je radila kao hostesa.

- Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih 1 posto - rekla je Mayorga u intervjuu. Ronaldovi odvjetnici su najavili tužbu protiv novina.

U američkoj saveznoj državi Nevadi nema zastare za silovanje ako je žrtva prijavila nedjelo policiji unutar četiri godine. A može dobiti doživotni zatvor s mogućnosti izlaska na uvjetnu tek nakon 10 godina.

Iako je 2010. prihvatila 375.000 dolara s računa na Britanskim Djevičanskim otocima u zamjenu za šutnju, sada se, s vremenskim odmakom, ipak spremna suočiti s događajem koji joj je promijenio život, zbog kojeg je smisao našla u alkoholu i borila se sa suicidalnim mislima. Na pitanje zašto je prihvatila novac, rekla je da je bila prestravljena zbog njegove slave, a nije željela ni da se njezino ime provlači kroz medije.