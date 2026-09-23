Ronaldo: Odmah ću otići ako me izbornik više ne želi. Kritike? Ni sa sačmaricom ne neće spriječiti

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo (41) poručio je kako je usredotočen na sadašnji trenutak, odbijajući odrediti datum svoje reprezentativne mirovine.

- Prestar sam da bih razmišljao o budućnosti. Za mene je sadašnjost najvažnija stvar - kazao je Ronaldo uoči portugalskog starta u Ligi nacija i utakmice protiv Walesa.

Ronaldo je ovog ljeta najavio da će ova sezona "vjerojatno" biti njegova posljednja u karijeri. U srijedu je na glavnoj pozornici konferencije "Portugal Football Summit" uoči utakmice protiv Walesa, dodao kako još uvijek može mnogo toga pružiti svojoj zemlji.

No, dodao je i kako je spreman napustiti reprezentaciju čim to trenerski stožer poželi. Reprezentaciju je nakon World Cupa preuzeo Jorge Jesus s kojim je Ronaldo prošle godine radio u saudijskom klubu Al-Nassr.

- Ako izbornik ne bude računao na mene, mogu otići još danas, nikakav problem. Kad osjetim da ovdje više ne pridonosim, da ne pomažem na terenu, ne zabijam golove, stvaram lošu atmosferu ili da me ovdje ne žele, prvi ću spakirati kufere.

Foto: Hamad I Mohammed

Opisujući dolazak novog izbornika kao "početak nove ere", CR7 je izjavio kako je 72-godišnji izbornik "savršen izbor" za zamjenu Španjolca Roberta Martineza.

- Pred nama je novo razdoblje s izbornikom Jorgeom Jesusom, kojeg svi dobro poznajemo, samo se nadam da će mu sve ići dobro - kazao je.

Također je potvrdio kako mu je cilj doseći 1.000 golova, nakon što je već postigao 979 u svim natjecanjima.

- Već sam rekao da to želim postići i hoću, ali to nije opsesija. To bi bio šlag na torti. Postizanje tisućitog gola za reprezentaciju bio bi kruna jedne prekrasne priče - rekao je.

Foto: JEROME MIRON

Ronaldo je također oštro reagirao na kritike, rekavši da ga mediji godinama pokušavaju "ubiti".

- To se neće dogoditi ni pod kojim uvjetima, čak ni sačmaricom - poručio je.

Portugal, pobjednik Lige nacija 2019. i 2025. godine, započet će novo izdanje natjecanja utakmicom protiv Walesa u četvrtak u Lisabonu. U skupini su i Danska i Norveška.