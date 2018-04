Ronaldo otkrio kakva se drama zbivala noć prije finala 1998.

Godina je 1998., u finalu Svjetskog prvenstva dvije najbolje momčadi tog vremena, domaćin Francuska, koja je sretno izbacila Hrvatsku u polufinalu, i Zagallov strašni Brazil predvođen tada 21-godišnjim genijalcem Ronaldom. Čudesni Brazilac u finale je ušao sa četiri gola na kontu u dotadašnjem dijelu SP-a, među kojima i onaj Nizozemskoj u polufinalu. No u finalu Ronaldo je bio potpuno drugi čovjek, a Brazil neprepoznatljiv i od tada nogometnim se svijetom razvijaju teorije zavjere što se dogodilo s reprezentacijom koju su mnogi vidjeli na tronu u razmaku od par dana.

Spominjali su se seks skandali, kobna injekcija u koljeno i alergijska reakcija, misteriozni liječnik, Ronaldov živčani slom, čak i to da je Brazil prodao utakmicu za 23 milijuna dolara kako bi Sepp Blatter bio zadovoljan... No u razgovoru za FourFourTwo čovjek oko kojeg se sve vrtjelo, Ronaldo, otkrio je što se točno zbivalo večer prije velikog finala.

- Nakon ručka odlučio sam otići u sobu i odmoriti malo, a zadnje čega se sjećam je da sam legao u krevet. Nakon toga imao sam strašne grčeve, a kad sam otvorio oči oko mene su bili suigrači i doktor Toledo. Nitko mi nije želio reći što se točno događa - priča Ronaldo te nastavlja:

- Rekao sam im da me puste na miru, neka odu negdje drugdje razgovarati i puste me da spavam. Leonardo me tada pozvao da prošećemo u vrtu hotela i objasnio mi cijelu situaciju. Rekli su mi da bi bilo bolje da ne igram finale.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Te godine Ronaldo je briljirao u Interu, zabio 34 gola, i izgledao je nezaustavljivo.

- Liječnici su me kasnije pregledali detaljno i svi testovi pokazali su da mi nije ništa, izgledalo je kao da se ništa nije dogodilo. Po dolasku na stadion Zagallo je rekao da neću igrati finale, a ja sam u rukama imao liječničke nalaze po kojima mi je doktor Toledo dao 'zeleno svjetlo' za nastup. Došao sam s njima izborniku i rekao: 'Dobro sam, ne osjećam nikakve posljedice. Evo vam nalazi, dobri su i želim igrati'. Jednostavno mu nisam dao alternativu, nije imao izbora već me pustiti da igram. I tako je i bilo, igrao sam, ali možda je ta moja strašna scena s grčevima ipak utjecala na momčad. Nije to nešto što viđate svakog dana.

Igrao je finale, no Francuska je lakoćom razbila neprepoznatljivi Brazil (3-0) i osvojila naslov svjetskog prvaka.

- Imao sam obavezu prema svojoj domovini i nisam želio propustiti taj finale, osjećao sam se spremnim za igru. Očito to nije bila jedna od mojih najboljih utakmica u karijeri, no bio sam tamo da ispunim svoju dužnost.