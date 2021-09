Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo vratio se u Manchester United nakon 12 godina, a u intervjuu za klupsku stranicu otkrio je da je Sir Alex Ferguson odigrao važnu ulogu u njegovom dolasku na Old Trafford.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao nadareni klinac iz Sporting Lisabona došao je 2003. godine i tada je pao u ruke legendarnog Škota. Cristiano je za United igrao od 2003. do 2009. te je za to vrijeme osvojio Ligu prvaka i tri Premier lige uz 118 golova i 69 asistencija u 292 utakmice.

- Imam sjajnu povijest u ovom nevjerojatnom klubu. Došao sam s 18 godina i naravno da mi je drago što se vraćam u klub. Jedva čekam krenuti - rekao je Ronaldo i nastavio je:

- Svi znaju da je Sir Alex Ferguson bio glavni razlog mog dolaska s 18 godina. Za mene je on nogometni otac. Puno mi je pomogao, naučio me brojne stvari i naravno da je imao veliku ulogu u mom povratku. Stalno smo u kontaktu. On je zaista sjajna osoba i glavni je razlog što sam ponovo tu - kazao je.

Ronaldo je u Juventusu proveo tri godine te smatra da je odluku o odlasku donio u pravom trenutku. Torinski klub će za odštetu dobiti 23 milijuna eura uz bonuse, a Cristiano će prema dvogodišnjem ugovoru godišnje primati 25 milijuna eura, što je pet milijuna manje nego što je imao u Juventusu.

- Ovo je za mene novo poglavlje u životu. Vjerujem da je ovo najbolja moguća odluka. Sretan sam i zadovoljan. Želim pomoći Unitedu u ostvarenju velikih rezultata i osvajanju brojnih trofeja - rekao je Ronaldo.

Ole Gunnar Solskjaer, koji je na klubu Manchester Uniteda sjeo 2018. godine, u dobrim je odnosima s Ronaldom.

- Razgovarali smo. Znate da smo skupa i igrali dvije ili tri godine i imamo dobar odnos. Sada je u drugačijoj ulozi. Razgovarat ćemo osobno kad stignem. Na sve sam spreman kako bismo skupa ostvarili ciljeve. Dat ću sve od sebe za golove, asistencije, pobjede. Navijači Uniteda su posebni i dat ću sve od sebe kako bi ih usrećio - zaključio je.