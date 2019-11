Ronaldo s terena odjurio kući?! 'Nije prešao nikoga tri godine'

Prvi put u nešto više od godinu dana, koliko je u Juventusu, Cristiano Ronaldo (34) zamijenjen je u dvije uzastopne utakmice. I teško je reći da mu je takav potez sjeo.

Ljutio se Portugalac u srijedu u Moskvi, kad ga je trener Maurizio Sarri (60) izvadio iz igre osam minuta prije kraja. Pravdao je talijanski stručnjak takvu odluku laganim bolovima svoj igrača u gležnju, ali čini se da razlog nije bio samo taj.

Ronaldo je, naime, opet izletio s terena i u nedjeljnoj pobjedi Juventusa nad Milanom u Torinu (1-0), i to već u 55. minuti. Bio je ljutit i odjurio ravno u svlačionicu, a talijanski mediji tvrde i kako je otišao sa stadiona još prije kraja utakmice.

Reprezentativna stanka tako je za ovu dvojicu došla u pravo vrijeme pa će makar nakratko sukob ostaviti po strani. A kritike na račun peterostrukog osvajača Zlatne lopte uputio je Fabio Capello (73), legendarni talijanski trener.

Foto: Reuters Staff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Nije mi se svidio njegov potez, to nije bilo lijepo. Mora se ponašati kao prvak i kad izlazi s terena. Istina je da Cristiano Ronaldo nije predriblao protivnika tri godine. Komentirao sam utakmice La Lige kad bi napravio dva koraka i ostavio vas iza sebe - rekao je Capello za Sky Sport Italiju i dodao:

- Iznutra je superprvak, najbolji od svih, ali tu su i Dybala i Douglas Costa koji su zabili dva senzacionalna gola. Dybala je u sjajnom stanju i može napraviti razliku, kao i Douglas Costa. Pobjeđuju utakmice bez Ronalda. Činilo se da Juve ovisi o njemu, ali velika momčad i kvaliteta igrača pomaže mu da svejedno pobjeđuje.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Capello je stao na stranu kolege Sarrija.

- Bravo za njega, imao je hrabrost da ga izvadi iz igre. Treba imati osobnost za to i razmišljati da svi igrači u momčadi mogu igrati i učiniti razliku. Cristiano je to činio neko vrijeme, ali to više nije slučaj i mora se vratiti, pogotovo na fizičkom nivou. Nema brzinu i eksplozivnost koje je pokazivao u ranija vremena.

A sam Sarri se pokušao izvući iz neugodne situacije.

- Moramo zahvaliti Ronaldu jer se žrtvovao da bude večeras ovdje uopće u teškoj situaciji. Učinio je sve što je bilo moguće da zaigra, ali vidio sam da nije dobro i pomislio sam da je najbolje da ga zamijenim. Normalno je da će igrača iritirati kad napušta teren, pogotovo kad se toliko trudio da zaigra - rekao je.