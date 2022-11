Ronaldo sanja naslov prvaka s Portugalom, Ganci željno čekaju susret s Urugvajem i Suarezom

Peti dan Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru nudi nam prve utakmice u skupinama G i H. Dan otvaraju Švicarska i Kamerun u 11 sati po hrvatskom vremenu, zatim su u 14 sati na rasporedu Urugvaj i Južna Koreja. Poslije njih, u 17 sati, nastupaju Portugal i Gana, a peti dan Svjetskog prvenstva zaključit će Brazil i Srbija u 20 sati.

U nastavku predstavljamo svih osam reprezentacija.

Skupina G

Brazil traži revanš za razočarenje u Rusiji

Kuglice su na ždrijebu uoči Svjetskog prvenstva u Katru ponovno spojile u istoj skupini Brazil, Srbiju i Švicarsku. Jedini novitet u skupini je Kamerun koji je "zamijenio" Kostariku. Peterostruki svjetski prvaci, Brazilci, ponovno dolaze kao jedni od glavnih favorita za osvajanje trofeja. Predvođeni Neymarom, Realovim napadačkim dvojcem Rodrygom i Viniciusom te bedemom u obrani kojeg čine Thiago Silva i Militao, Brazilci žele isprati gorak okus iz SP-a u Rusiji. Četiri godine ranije su ispali u četvrtfinalu od Belgije, a upravo će im taj neuspjeh poslužiti kao dodatna motivacija. Izbornik Tite istaknuo je kako pritisak postoji, ali da ima iskusne igrače koji su svakodnevno suočeni s time.

Foto: Gustavo Ortiz/DPA

Golmani: Alisson, Ederson, Weverton

Braniči: Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Veznjaci: Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta

Napadači: Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli , Neymar Jr, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr

Izbornik: Tite.

U Srbiji vlada navijačka ludnica uoči prve utakmice

Zahtjevna skupina za srpskog izbornika Dragana Stojkovića Piksija ne predstavlja problem već ona budi optimizam. On je podsjetio na trenutak kada je srpska U20 reprezentacija osvojila svjetsko zlato i to pobjedom protiv Brazila 2-1,

- Ti klinci tada su postali prvaci svijeta. Zamislite da ste najbolji na svijetu, to je nešto što jednostavno ljudi mogu samo sanjati, a njima je to pošlo za rukom. I zaista je bilo impresivno gledati tu sliku i, kad god sam u sportskom centru, nemoguće je da se ne pogleda tu sliku, toliko vas čini ponosnim. Vidjet ćemo, ima vremena, a čuda su moguća - rekao je Piksi.

Srbija se na prvenstvo plasirala nakon što je u skupini završila ispred Portugala, a predvodi ih njihov najbolji strijelac i igrač Aleksandar Mitrović. Uz njega, tu su i Juventusove snage Vlahović i Kostić, a za kreaciju je zadužen Dušan Tadić. U Rusiji je Srbija završila kao treća, iza Švicarske i Brazila.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Golmani: Marko Dmitrović, Predrag Rajković, Vanja Milinković-Savić

Braniči: Stefan Mitrović, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Filip Mladenović, Strahinja Eraković, Srđan Babić

Veznjaci: Nemanja Gudelj, Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić, Marko Grujić, Filip Kostić, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Andrija Živković, Darko Lazović

Napadači: Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Filip Duričić, Luka Jović, Nemanja Radonjić

Izbornik: Dragan Stojković

Švicarci se uzdaju u Shaqirija

Švicarsku reprezentaciju u Rusiji je u osmini finala zaustavila Švedska. Četiri godine kasnije, u skupini ih čekaju identični suparnici, izuzev Kameruna, a u švicarskom taboru ne skrivaju optimizam. Bivši reprezentativac i sadašnji izbornik Murat Yakin tvrdi kako je ovo najjača reprezentacija koju je Švicarska imala do sada, a cilj im je završnica turnira. U Katar su se plasirali nakon što su završili kao vodeći u skupini s Italijom, a predvodi ih bivša zvijezda Bayerna i sadašnji igrač Chicago Firea Xherdan Shaqiri. Uz njega, tu su i Arsenalova spona u veznom redu, Granit Xhaka, prekaljeni napadač Haris Seferović, a na vratima je ponajbolji golman Bundeslige, Jan Sommer.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS

Golmani: Jan Sommer, Jonas Omlin, Gregor Kobel, Philip Kohn

Braniči: Silvan Widmer, Fabian Schär, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Eray Comert, Ricardo Rodriguez

Veznjaci: Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Djibril Sow, Renato Steffen, Fabian Frei, Mikel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Ardon Jašari, Edmilson Fernandez, Fabijan Rieder

Napadači: Haris Seferović, Breel Embolo, Ruben Vargas, Noah Okafor, Christian Fassnacht

Izbornik: Murat Yakin

Eto'o vjeruje u Kamerunce, ali koji je njihov stvarni domet?

Samuel Eto'o je nedvojbeno najbolji igrač u povijesti Kameruna. Netom prije Svjetskog prvenstva u Katru bivši je napadač Barcelone prognozirao kako će Kamerun osvojiti naslov prvaka i to protiv Maroka u finalu. Na prvenstvo u Rusiju nisu se plasirali, a u Brazilu su se 2014. osramotili nakon lošeg rezultata i međusobne svađe igrača. Na klupi je Rigobert Song, a najveće uzdanice su mu napadači Vincent Aboubakar te Eric Maxim Choupo-Moting. Kamerunci su se u Katar plasirali nakon šokantne pobjede nad Alžirom u kvalifikacijama. Alžirci su na svom terenu imali 1-1 u produžecima uzvratne utakmice (prva je završila 1-0 za njih op.a.) što bi im donijelo prolazak dalje, ali je Toko Ekambi pogotkom u 124. minuti šokirao Alžirce i donio Kameruncima 2-1 pobjedu.

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Golmani: Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu, Andre Onana

Braniči: Jean-Charles Castelletto, Enzo Ebosse, Collins Fai, Olivier Mbaizo, Nicolas Nkoulou, Tolo Nouhou, Christopher Wooh

Veznjaci: Martin Hongla, Pierre Kunde, Olivier Ntcham, Gael Ondoua, Samuel Oum Gouet, Andre-Frank Zambo Anguissa

Napadači: Vincent Aboubakar, Christian Bassogog, Eric Maxim Choupo-Moting, Souaibou Marou, Bryan Mbeumo, Nicolas Moumi Ngamaleu, Jerome Ngom, Georges-Kevin Nkoudou, Jean-Pierre Nsame, Karl Toko Ekambi

Izbornik: Rigobert Song

Skupina H

Rutineri Pepe i Ronaldo predvode talentirane Portugalce

Teže nego što su očekivali to, ali Portugalci su se uspjeli plasirati na SP u Katar. Dva pogotka Brune Fernandesa bila su dovoljna za pobjedu nad Makedonijom u kvalifikacijama i odlazak na novo veliko natjecanje. Na njemu ih predvodi Cristiano Ronaldo kome je ovo peto Svjetsko prvenstvo. Najbolji strijelac u povijesti Portugala dva dana prije utakmice s Ganom ostao je bez kluba, naime Manchester United je objavio da je s igračem sporazumno raskinuo suradnju. Međutim, sasvim je sigurno da će Ronaldo pronaći dovoljno motiva na ovom prvenstvu. Na 17 utakmica je do sada zabio 7 pogotka. Momčad od 2014. godine s klupe vodi Fernando Santos. On je s Portugalcima osvojio Euro 2016. te Ligu nacija 2019. Teško je pobrojati silan talent s kojim Portugal raspolaže. Obranom diktira iskusni Pepe, a u veznom redu su Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha dok je u napadu zvijezda Atletico Madrida, Joao Felix.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Golmani: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio

Braniči: Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Veznjaci: Joao Palhinha. Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho , Otavio

Napadači: Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Goncalo Ramos, Andre Silva

Izbornik: Fernando Santos

Ganci sanjaju osvetu za 2010.

Nakon što su nastupili na tri prvenstva zaredom, 2006., 2010. i 2014. Ganci su propustili Rusiju 2018., ali su se pogotkom Thomasa Parteyja protiv Nigerije u kvalifikacijama za Katar ponovno vratili na veliku scenu. Katar za njih predstavlja veliki izazov, ali skupina s Portugalom, Urugvajem te Južnom Korejom daje dovoljno optimizma za Gance. Momčad Otta Adda predvodi zvijezda Athletico Bilbaa, Inaki Williams. Ganci će "tražiti" revanš protiv Urugvaja nakon što su ih oni izbacili u četvrtfinalu 2010. Tada je Luis Suarez u posljednjim trenucima produžetaka obranio udarac s gol crte rukama i za to zaradio crveni karton, a Asamoah Gyan je opalio u prečku i otišli su do penala. Čekali su dugih 12 godina na uzvrat, a sad imaju priliku vratiti za to Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici i to 2. prosinca.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Golmani: Lawrence Ati-Zigi, Abdul Manaf Nurudeen, Ibrahim Danlad

Obrana: Daniel Amartey, Abdul-Rahman Baba, Alexander Djiku, Joseph Aidoo, Gideon Mensah, Denis Odoi, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Mohammed Salisu

Vezni red: Mohammed Kudus, Thomas Partey, Andre Ayew, Elisha Owusu, Daniel-Kofi Kyereh, Daniel Afriyie Barnieh, Salis Abdul Samed, Antoine Semenyo

Napadači: Abdul Fatawu Issahaku, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana, Osman Bukari, Felix Afena-Gyan, Inaki Williams, Kamal Sowah

Izbornik: Otto Addo

Suarez i Cavani spremni za novu senzaciju

Dvostruki svjetski prvaci, Urugvajci, žele ponoviti uspjeh iz 2010. kada su u Južnoj Africi došli do polufinala Svjetskog prvenstva. Tada su u četvrtfinalu, u već spomenutoj utakmici, savladali Ganu na penale. Ipak, izgubili su kasnije od Nizozemske te u borbi za broncu protiv Njemačke. U Brazilu su ispali od Kolumbije u osmini finala, a u Rusiji četiri godine kasnije od Francuske u četvrtfinalu. Oscar Tabarez je nakon 15 godina izborničku klupu 2021. prepustio Diegu Alonsu, a on je reprezentaciju uspješno odveo u Katar. Urugvaj je u u kvalifikacijama završio treći, odmah iza Brazila i Argentine, a tamo su ih kao i svih ranijih godina, predvodili "veterani" Luis Suarez i Edison Cavani.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Golmani: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastian Sosa

Braniči: Jose Maria Gimenez, Sebastian Coates, Diego Godin, Martin Caceres, Ronald Araujo, Guillermo Varela, Jose Luis Rodriguez, Mathias Olivera, Matias Vina

Veznjaci: Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Facundo Pellistri, Nicolas De La Cruz

Napadači: Agustin Canobbio, Facundo Torres, Giorgian De Arrascaeta, Maxi Gomez, Luis Suarez, Edinson Cavani, Darwin Nunez

Izbornik: Diego Alonso

Korejanci se ne boje Portugala niti Urugvaja

Južna Koreja je prije četiri godine u Rusiji šokirala Njemačku u skupini, ali pobjeda od 2-0 nije joj bila dovoljna za prolazak dalje. Porazi od Švedske i Meksika pokazali su se kobnima, ali reprezentacija koju predvodi Son Heung-min neće se samo tako predati niti u Katru. Tri tjedna prije početka natjecanja zvijezda Tottenhama je ozlijedila oko, ali on je smirio navijače i potvrdio kako će nastupiti u Katru. Inače, Južna Koreja nastupila je na svakom Svjetskom prvenstvu od 1982. pa nadalje, a najveći uspjeh ostvarili su 2002. godine kada su bili četvrti. Na klupi je portugalski strateg Paulo Bento, a na izborničkoj poziciji nalazi se od 2018. godine.

Foto: John Sibley/REUTERS

Golmani: Kim Seung-gyu, Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun

Obrana: Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Hong Chul, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won, Kim Moon-hwan, Kim Tae-hwan, Cho Yu-min, Yoon Jong-gyu

Vezni red: Jung Woo-young, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Kwon Chang-hoon, Hwang In-beom, Na Sang-ho, Son Jun-ho, Paik Seung-ho, Jeong Woo-yeong, Lee Kang-in, Song Min-kyu

Napadači: Son Heung-min, Hwang Ui-jo, Cho Gue-sung

Izbornik: Paulo Bento

