Na Instagramu ga prati više od 400 milijuna ljudi, uvjerljivo najviše. Cristiano Ronaldo jedini je došao do te brojke, a to i masno naplaćuje. Za svaku reklamnu objavu inkasira 1,6 milijuna eura, što je deset milijuna kuna. Za samo jednu objavu! No, to je njemu sitnica. Ionako je u karijeri zaradio više od 500 milijuna dolara. A ta svota samo raste.

To što ima uvjerljivo najviše pratitelja i ne znači baš da zna rukovati ovom društvenom mrežom. Doduše, ima Cristiano svoje stručnjake koji brinu da sve objave budu savršene, kako reklamne, tako one s obitelji ili sa zelenog travnjaka. Ali, ovaj put je sam preuzeo u svoje ruke i to nije ispalo baš spretno.

Mnogim fanovima koji ga prate je prije nekoliko dana došla obavijest kako nogometaš Manchester Uniteda ima javljanje uživo. Neki s nestrpljenjem čekaju njegovu objavu pa stoga ni ne čudi što se nakon desetak sekundi javljanja uživo pridružilo više od 700.000 ljudi. I dočekalo ih je iznenađenje. Goli Ronaldo koji sjedi u sauni i bulji u mobitel.

Očekivali su neko obraćanje, ali ništa. Malo je snimao dvorište i kuću u Manchesteru, malo svoje golišavo tijelo i mišiće pa opet saunu. Nikome nije ništa bilo jasno, a to je sve trajalo oko minutu i pol kada je odlučio da je dovoljno pokazao. Ili je shvatio kako se gasi.

Neki misle da je jednostavno slučajno uključio javljanje uživo pa nije znao kako ugasiti ili je možda htio pokazati mali djelić svoje svakodnevice. Kako god, mnoge je podsjetio na vremešnog čovjeka koji se prvi put susreće s tehnologijom i društvenim mrežama. Pa to ispadne ovako.

Njegov neobični videozapis vidio je i bivši mu suigrač iz Manchester Uniteda Rio Ferdinand.

- Pa što to radiš, brate? - pitao ga je Rio. Odgovor nije dobio.

Mnogima je ovo bilo prečudno pa su ga obasuli različitim komentarima.

- 'Okej, ti si čudan', 'uvjeren sam da si robot' - neki su od komentara, a jedan pratitelj ustvrdio je da iako ima najviše pratitelja na Instagramu, Ronaldo očito nema pojma kako to funkcionira.

Portugalac se prošlo ljeto vratio u Manchester United nakon 11 godina, ali ne ide sve po planu. U Premier ligi se nalaze na šestom mjestu s 39 bodova, od naslova prvaka su se već oprostili, a u FA Kupu ispali su od drugoligaša Middlesbrougha. No, ni uvijek sjajni Ronaldo ne briljira. Najbolji je strijelac u povijesti nogometa, klasa od igrača, ali i takvim majstorima dogodi se post. U 2022. godini još ne zna za gol, točnije, na čak pet utakmica ostao je 'suh'. To mu se nije dogodilo još od 2010. godine kada je igrao za Real Madrid.

Ove sezone zabio je 14 golova u svim natjecanjima, a bez obzira na ovu sušu, na njega se uvijek može osloniti. Nije bez razloga već godinama jedan od najboljih na svijetu.