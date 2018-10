Ronaldo u velikim problemima: Prijeti mu i doživotni zatvor...

Sve što je Ronaldo dodirnuo pretvorilo se u zlato, no posljednjih dana Cristiano se našao u velikim problemima. Studentica Kathryn Mayorga optužila ga je za silovanje i nogometaš Juventusa mogao bi za to skupo platiti. 34-godišnja Mayorga tvrdi da ju je Cristiano brutalno napastovao 2009. godine u svom apartmanu u hotelu u Las Vegasu, u kojem je radila kao hostesa.

- Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih 1 posto - rekla je Mayorga u intervjuu za njemački Der Spiegel, a Ronaldovi odvjetnici su najavili tužbu protiv novina.

Taj jedan posto Ronalda bi mogao stajati velikog dijela bogatstva koje se procjenjuje na oko 400 milijuna eura, ali i puno više od toga. U Nevadi nema zastare za silovanje ako je žrtva prijavila nedjelo policiji unutar četiri godine. A može dobiti doživotni zatvor s mogućnosti izlaska na uvjetnu tek nakon 10 godina.

Iako je 2010. prihvatila 375.000 dolara s računa na Britanskim Djevičanskim otocima u zamjenu za šutnju, sada se, s vremenskim odmakom, ipak spremna suočiti s događajem koji joj je promijenio život, zbog kojeg je smisao našla u alkoholu i borila se sa suicidalnim mislima. Na pitanje zašto je prihvatila novac, rekla je da je bila prestravljena zbog njegove slave, a nije željela ni da se njezino ime provlači kroz medije.

- Novac sam iskoristila za svoje liječenje. Pa jesam li ja to trebala plaćati!? Silovao me - rekla je Kathryn i dodala kako su prije nagodbe Ronaldovi odvjetnici unajmili privatne detektive da je prate i iskopaju nešto što bi je diskreditiralo, motrili su joj kuću i brojali kazne za parkiranje. Tvrdili su i da njezin posao hostese nije bio baš za "dobre cure".

Ronaldo: Mayorga laže!

Jučer se oglasio i Ronaldo optužujući Mayorgu da širi lažne informacije. No ona ne odmiče od svoje priče. Kaže kako ju je oduvijek mučilo je li još koja žena proživjela isto što i ona. Tvrdi kako joj je Ronaldo prišao u klubu hotela, zgrabio ju za ruku i rekao "Ti, pođi sa mnom". Druženje su ipak nastavili u njegovom apartmanu, u kojem je bilo još ljudi, a napao ju je, kaže, dok se presvlačila u kupaonici u kupaći kostim. Prijateljica koja je bila s njom kaže kako je izašla iz kupaonice raščupana, razmazane šminke i rastresena.

Ronaldo je, prema nekim izvještajima koje novine nisu potvrdile, 2009. tvrdio kako je pristala na seks, ali u mailovima koje je poslao njegov portugalski odvjetnički tim, priznaje kako mu je djevojka rekla da prestane i nekoliko puta je rekla 'ne'.

'Nije se žalila da je bilo brutalno'

- Ležala je na boku. Nismo mijenjali poziciju 5 do 7 minuta. Rekla je da ne želi, ali se učinila dostupnom. Govorila mi je 'nemoj, nisam kao druge' i poslije sam se ispričao. Nije se žalila da je bilo brutalno, žalila se da sam je prisilio. Ali nije spominjala da će otići na policiju - obrazložio je navodno nogometaš.

Kaže i kako je bilo predigre u kojoj je voljno sudjelovala prije samog čina, no ona to opovrgava. Također, on tvrdi kako su Kathryn i njezina prijateljica same tražile da ih pusti u VIP dio te da joj on nije prvi prišao. Prema njegovim gostima koji su također tu večer bili u apartmanu, nije se činila uzrujana kad je odlazila.

- Moja kćer svaki dan živi s tim što joj je napravio. Bilo je dana kad bi me nazvala jer je vidjela negdje njegovu sliku ili plakat i raspala se - rekla je mama Cheryl (66).

Ronaldo bi mogao imati problem kredibiliteta kao svjedok. U srpnju 2017. optužen je za utaju poreza, a iako se iz toga uspio izvući samo s packom, sad ga čeka teža borba.