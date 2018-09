Studentica je otkrila identitet: Ronaldo me brutalno silovao...

Kathryn Mayorga (34), studentica iz Las Vegasa, tvrdi da ju je Cristiano Ronaldo analno silovao 2009. godine.

Ona tvrdi da se to dogodilo 12. lipnja u Ronaldovom apartmanu u hotelu Palms u Las Vegasu te da ju je Portugalac prisilio na seks, piše njemački Der Spiegel.

Oni se pozivaju na 'Football Leaks', a sada je konačno i poznat identitet djevojke pa je CR u velikim problemima.

Mayorga je šutjela cijelo vrijeme budući da joj je on platio 375 tisuća dolara u izvansudskoj nagodbi. Do iste je došlo nakon što je ona pozvala policiju i nakon što je ustanovljeno da je uistinu silovana.

Tvrdi da sada ima teške psihičke posljedice silovanja pa je odlučila progovoriti. Mayorgini odvjetnici žele sporazum proglasiti nevažećim.

Mayorga i Ronaldo upoznali su se u VIP dijelu jednog noćnog kluba u Las Vegasu nakon što joj je Ronaldo prišao i ponudio piće. Druženje su nastavili u hotelu Palms u njegovoj sobi.

Svi su krenuli u jacuzzi, a onda se ona, kako kaže, otišla presvući u kupaonicu. Ronaldo je krenuo za njom.

- Uglavnom, zamolio me da mu dodirnem penis na 30 sekundi. Kada sam to odbila, zamolio me da ga stavim u usta. Kakav idiot! Smijala sam mu se jer sam mislila da je riječ o šali. Taj tip koji je toliko poznat i toliko zgodan je u biti luđak i perveznjak - ispričala je pa nastavila:

- Rekao je da će mi dopustiti da ga poljubim. Na što sam odgovorila da ću ga poljubiti, ali da neću dodirnuti njegov penis. Vrlo snažno je navalio na mene i počeo me dirati te je odjednom bio na meni.

Nije htjela imati seks s njim, a on ju je, tvrdi, odvukao u spavaću sobu.

- Okrenula sam se, a on mi je pokušao skinuti donje rublje. Ponovno sam se okrenula i sklupčala u kuglu te sam pokrivala svoju vaginu. Tada je skočio na mene - rekla je studentica iz Vegasa koja je žestoko odbija ikakvu vrstu odnosa, no isti se, govori ona, dogodio. Bez prezervativa i lubrikanata.