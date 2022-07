Ronaldo zamolio United da ga pusti! A dok drugi idu u penziju, dao je golova kao nitko nikada

Polako i momčadi iz ostalih europskih liga započinju pripreme. Posljednjih dana hrvatski klubovi igrali su što po Sloveniji, što po Austriji i tako dalje pa su ugrabili sav fokus domaće publike. No, malo po malo pale se motori i ostalih liga. Prvenstveno, oni koji sve zanimaju, 'liga petice'.

Manchester United ljetnu turneju započinje 12. srpnja u Bangkoku gdje će na stadionu Rajamangala snage odmjeriti s Liverpoolom u ljutom klasiku. Kasnije se put nastavlja u Melbourne, Perth, zatim i u Oslo.

Pa Cristiano Ronaldo (37) broji posljednje dane na zasluženom godišnjem odmoru gdje je, nema sumnje, vrijedno trenirao unatoč činjenici da je dobio slobodno. Sezona će brzo početi, ove godine nešto ranije zbog Svjetskog prvenstva u Kataru pa će Ronaldo imati priliku zabiti još pokoji gol te dodatno povećati nevjerojatno postignuće.

O čemu se radi? Prvo, pitanje je hoće li to uopće biti u dresu Manchester Uniteda jer je, kako navodi ugledni The Times, Ronaldo zatražio upravu 'crvenih vragova' da ga pusti ukoliko stigne zadovoljavajuća ponuda. To znači da bi mogao napustiti Old Trafford samo godinu dana otkako se vratio, a kao najveći razlog je neigranje u Ligi prvaka.

A drugo, dok je slavni Portugalac imao 28 godina stigao je do brojke od 339 postignutih golova u karijeri. Godine su to kada neki već razmišljaju o još dvije, tri, četiri sezone i broje do mirovine. Drugi, pak, poput Michua ili Hintereggera su već tada ili kroz sezonu, dvije okačili kopačke o klin.

No, ne i Ronaldo. Nogometni Terminator je u idućih devet sezona zabio nevjerojatnih 476 golova i stigao do 815 ukupno. Dakle, u prvih 11 godina karijere postigao je manje nego u potonjih devet i to za gotovo 140 golova.

S obzirom da ne planira stati do 40., a i da će tada biti upitno hoće li zaista otići, Ronaldo će još dodatno povećati tu brojku. U godinama kada drugi odlaze, on trpa i ne staje. Čudesno. Ostaje samo vidjeti u čijim bojama...

