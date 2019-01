Ronaldova bivša progovorila: On je psihopat! Prijetio mi je...

Bivša djevojka Cristiana Ronalda Jasmine Lennard prozvala je portugalsku zvijezdu psihopatom te zaprijetila otkriti njegovu pravu prirodu.

Napadač Juventusa optužen je prošle godine za silovanje američkog modela Kathryn Mayorge, a sve je riješeno tako što je Portugalac Mayorgi isplatio 287 tisuća funti kako bi ušutjela - no bez priznanja ikakve krivnje.

[video: 1203192 / ]

Silovanje se navodno dogodilo prije devet godina u sobi u Las Vegasu, a Ronaldo je tada, tvrdi Mayorga, rekao kako je on dobra osoba, osim 'zločestih jedan posto'.

Jasmine je sada stala u obranu Kathryn te na Twitteru izbacila pravu salvu izjava:

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. siječnja 2019.

- Nakon puno razmišljanja kontaktirat ću Kathryn Mayorgu i njen tim odvjetnika kako bi joj pomogla u tužbi za silovanje Ronaldu. Ne mogu više sjediti i gledati ga kako laže, učinit ću sve kako bih joj pomogla, imam poruke i snimke koje će biti od neprocjenjive vrijednosti za Kathryn i njen tim kako bi pokazali njegovu pravu prirodu.

Ronaldo sve optužbe, naravno, negira, a Jasmine smatra kako bi ljudi bili zaprepašteni kada bi znali kakav je Portugalac zapravo. Iako su u vezi bili prije desetak godina, manekenka tvrdi da je s njim ponovno u kontaktu proteklih 18 mjeseci.

- Stotine poruka u kojima on sa smijehom govori kako psihološki zlostavlja majku svoje djece i tretira ju kao smeće, poruke u kojima govori o svim svojim prevarama, priče o njegovim seksualnim osvajanjima poput ovoga što se dogodilo Mayorgi. Duboki razgovori u kojima priznaje da ima mentalnih problema i gdje otkriva sve laži oko svoje djece i njihove majke. On je nasilnik i lažljivac, cijeli njegov život je laž - napisala je Jasmine u jednom od dvadesetak tweetova na svom profilu, a otkrila je kako je Ronaldo i plaćao tim privatnih detektiva kako bi pratili njenu djecu!

No nije to sve...

- Rekao mi je da ako se budem viđala s ikim ili napustim svoju kuću da će me oteti, narezati na komade i staviti moje tijelo u vreću i baciti ga u rijeku, imam dokaze i za to, on je psihopat!

A kako sama kaže, na sve ovo potaknula ju je situacija o američkom pjevaču Robertu Kellyju, koji je poznat po sličnim situacijama... Usput nadodaje: Ovo je tek mali djelić svih Ronaldovih zastrašujućih problema!

Despite his best efforts to persuade me to stay silent and get on board with supporting and defending him Im going to do the right thing and share with the public so you can make your own minds up. He may attempt to sue but it’s in the public interest so he’ll fail miserably. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. siječnja 2019.

Hundreds of messages I have of him taking and laughing about how he psychologically bullies the shit out of his baby mother and treats her like crap. Messages about all the times he’s cheated on her. Stories of sexual conquests that mirror Mayorga’s. In depth convos where he — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. siječnja 2019.