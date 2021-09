Sedmerostruka UFC-ova prvakinja u bantam kategoriji Ronda Rousey (34) na društvenim mrežama objavila je rođenje prvog djeteta i otkrila njegovo neobično ime.

Kći se zove La’akea Makalapuaokalanipō Browne. Rondin muž Trawis Browne, također MMA borac, porijeklom je s Havaja. Tamo su se vjenčali u ljeto 2017.

- Bilo je to vjenčanje u stilu dvorišnog tuluma uz velike količine piva - rekla je Ronda.

Svadbu su imali baš u vrijeme meča Conora McGregora i Floyda Mayweathera.

- Pitala me hoću li doći na vjenčanje. Odmah sam joj rekao da dolazim sigurno, no onda me iznenadila i otkrila da je baš u vrijeme meča. Baš na taj dan. Bio sam obavezan doći u Las Vegas pa sam morao propustiti njen dan na Havajima - rekao je prvi čovjek UFC-a Dana White.

Ronda se posljednji put borila 30. prosinca 2016., kad je tehničkim nokautom izgubila meč za naslov od Amande Nunes i pritom zaradila tri milijuna dolara plus postotak od PPV-a, a bila je to druga najplaćenija borba u povijesti UFC-a. Ispred su bili samo Conor McGregor i Nate Diaz.

Ronda nije uspjela vratiti pojas koji joj je godinu dana ranije uzela Holly Holm.

UFC ju je u vrijeme najveće popularnosti plaćao milijun dolara godišnje i bila je najplaćenija borkinja u povijesti. Prešla je potom u kečersku organizaciju WWE, nastupila u filmu mile 22 iz 2018. i televizijskoj seriji 9-1-1.