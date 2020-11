Rooney htio u Barcu: Divota bi bila igrati s Xavijem i Iniestom

Bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney nedavno je otkrio koliko je malo falilo da zaigra u Pepovoj Barceloni s Xavijem, Messijem, Iniestom i ostalim čarobnjacima

<p>Bivši engleski reprezentativac <strong>Wayne Rooney</strong> otkrio je koliko je bio blizu selidbe u Španjolsku 2010. kada je šokirao upravu Uniteda predavši zahtjev za transfer.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pogba zabavlja svlačionicu Man. Uniteda</strong></p><p>Rooney je priznao da je nekoliko dana gledao u postavu Barcelone Pepa Guardiole i zamišljao kako će se uklopiti u nju.</p><p>- Sjećam se da sam jedan dan sjeo i pomislio "zamisli da igraš u toj momčadi Barcelone - Messi, Xavi, Iniesta i Busquets. A u to vrijeme Messi nije igrao gdje igra sada, bio je na krilu. Mislio sam da se mogu savršeno uklopiti u njihovu igru. Mogao sam doći i do lopte i imati suigrače iza svojih leđa. Sjećam se da sam o tome razmišljao.</p><p>A za potpis Rooneyja na 'otoku' borili su se Chelsea i Manchester City.</p><p>- Mislim da je dobro dokumentirano da su me Chelsea i Mourinho htjeli potpisati - kazao je Rooney pa nastavio koje su bile inozemne opcije:</p><p>Postojao je interes Real Madrida, Barcelone i Man Cityja za koji nikad nije postojala opcija da odem tamo, iako se o tome stalno pričalo. Ali ostale tri opcije bile su realnije (op.a. Real, Barca, Chelsea).</p><p>Bilo kako bilo, Rooney je odlučio ostati u Unitedu. Potpisao je novi petogodišnji ugovor i ostao do 2017. - i na kraju u klubu surađivao s Mourinhom - prije nego što se kasnije vratio 'matični' Everton.</p><p> </p><p>Nakon potpisivanja novog ugovora kojim je ostao na Old Traffordu, Rooney je objasnio kako je Ferguson imao najveći utjecaj na njegovu odluku.</p><p>- Menadžer je genij i njegovo razmišljanje i podrška uvjerili su me da ostanem - objasnio je tada svoju odluku.</p><p>Posljednjih tjedana Rooney je otkrio svoj odnos s Fergusonom i kako je, bez obzira na sve njihove uspjehe zajedno, bio zgrožen pristupom legendarnog menadžera u finalima Lige prvaka 2009. i 2011. godine.</p><p>- Izgubili smo dva finala Lige prvaka tako što smo išli na ruku Guardiolinoj Barceloni, pokušavajući ih visoko pritisnuti i okružiti, što je bilo samoubojstvo - napisao je Rooney početkom ove godine u svojoj kolumni Sunday Timesa.</p><p> </p><p>- Sjećam se da je Alex Ferguson rekao "mi smo Man United i napast ćemo, to je u kulturi ovog nogometnog kluba", a ja sam razmišljao "Nisam baš siguran u ovo". Mislim da su svi igrači duboko u sebi znali da je bio pogrešan pristup da napuštamo put koji nam je donio uspjeh u tom polufinalu 2008. godine - i u obje utakmice su nas apsolutno nadigrali.</p><p>Rooney je inače bio oduševljen u pohvalama Fergusona i naznačio koliko je uživao u suradnji sa Škotom u Unitedu.</p><p>- Sir Alex je bio stvarno pametan. Znao je na koga se može izderati, koga je najbolje ostaviti samog. Uvijek je znao iz mene izvući najbolje. S Nanijem to nije uspio.</p><p>Zajedno su osvojili pet naslova u Premier lige i Ligu prvaka 2008. godine.</p><p> </p>