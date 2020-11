'Messi mi je rekao da sam ga sje*ao, osjećam se depresivno'

Predugo sam trpio svakakve komentare na svoj račun i ružne stvari koji mi se događaju i odlučio sam da je dosta toga. Zašto ovo radim? Da svima pokažem kako nemam problema ni s kim, rekao je Griezmann

<p>Sjećate se njega. Prije 2018. godine je uporno 'tupio' na sva zvona kako je on zaslužio Zlatnu loptu, a ne Luka Modrić. Smatrao je sebe najboljim igračem na svijetu. Gdje je danas? Pa danas ga mnogi oslovljavaju kao najgore pojačanje u povijesti Barcelone.</p><p>Da, to je <strong>Antoine Griezmann </strong>(29) koji je prije godinu dana u Kataloniju došao za 120 milijuna eura, a zasad nije opravdao nijedan milijun. Od trenera koji ga ne vole, od formacije i sustava koji mu ne odgovaraju pa do Lea Messija s kojim je u groznim odnosima. To su bili jedni od razloga njegovih loših nastupa koje su nabrajali španjolski mediji, a Griezmann je šutio godinu dana. Sve do danas.</p><p>Odlučio je otvoriti dušu u talk showu legendarnog Argentinca Jorgea Valdana te odgovoriti na sva vrijeđanja i komentare koje je trpio na svoj račun u posljednjih godinu dana.</p><p>- Na predstavljanju u Barceloni rekao sam da neću govoriti van terena, nego na njemu, ali mislim da je nakon toliko neopravdanih i teških kritika na moj račun vrijeme da postavim stvari na njihovo mjesto. Predugo sam trpio svakakve komentare na svoj račun i ružne stvari koji mi se događaju i odlučio sam da je dosta toga. Zašto ovo radim? Kako bih svima pokazao da nemam nikakvih problema ni s kim i da sam fokusiran samo na to da na terenu budem što bolji - kazao je Griezmann.</p><p>Barcelona je u nikad gorem stanju. Na tablici La Lige je tek na 13. mjestu s tri pobjede, dva remija i tri poraza. No da bude još gore, nema ni naznaka vedrijeg vremena na Camp Nou. Igra je nepovezana, sve se svodi na Lea Messija koji je u jako lošoj formi i većinu vremena provodi šetajući se po terenu. A nije ni francuski reprezentativac ništa bolji. Igra tek na bljeskove.</p><p>- Umara me, žalosti i čini depresivnim svakog jutra gledati i čitati loše vijesti o sebi i momčadi. Proživljavamo teških godinu dana, ali uvjeren sam da imamo momčad za velike stvari. To moramo dokazati na terenu, kao pojedinci i kao ekipa. Sigurno nam ne pomaže ni to što svako par dana igramo i putujemo na drugi kraj Španjolske i Europe, zbog čega imamo puno ozlijeđenih igrača - priča Antoine.</p><p>Stigao je u Barcelonu prije godinu dana za silne milijune, a u 58 nastupa zabio tek 17 golova uz dvije asistencije. U prvoj sezoni većinom je igrao lijevo krilo, no tvrdio je kako to nije njegova pozicija. Ovu sezonu započeo je na poziciji špice, no ni to mu nije odgovaralo. Na okupljanju s Francuskom je komentirao trenera Ronalda Koemana i pričao kako mu je nejasno zašto ne igra na poziciji playmakera. Tvrdio je da je on igrač prostora, koji se kreće između linija, koji asistira i donosi golove. I tu je napokon zaigrao pod palicom nizozemskog trenera, ali učinak je ostao isti. Nije se ni igra nešto naročito popravila.</p><p>- Za manje od godine i pol u Barceloni promijenila su se tri trenera. Svaki je imao viziju potpuno različitu od prethodnikove i kod svakog sam igrao različitu ulogu. Valverde me je stavljao na lijevo krilo, što nije moja pozicija. Kod Setiena sam igrao jednu pa bio rezerva drugu utakmicu. Moj otac ga je pitao zašto me tako tretira, ali ja nisam htio da se miješa. Nedavno je došao Koeman, pa vam je jasnije zašto nisam imao vremena na pravi način se prilagoditi suigračima ni oni meni. I onda još dođu problemi s upravom i smjena predsjednika, a novi predsjednički kandidati samo raspravljaju jesam li ja pravi igrač za Barcelonu. Mislim da to nije njihov posao - nizao je Griezmann.</p><p>Francuz je još 2018. godine bio glavna meta Barcelone. Nakon odličnih nastupa na SP-u u Rusiji i osvajanja 'zlatne božice', brojni klubovi htjeli su ga dovesti u svoje redove, a onda je on cijelu situaciju odlučio učiniti još bombastičnijom. Najavio je dokumentarac u kojem je objaviti svoju odluku, po uzoru na LeBronov 'Decision' iz 2010. kada je objavio da odlazi u Miami. Režirao ga je Gerard Pique, kojeg je iznenadio završetak. Svi su očekivali njegov odlazak u Barcu, ali Griezmann je objavio kako ostaje u Atletico Madridu.</p><p>Ipak, njegov odlazak u katalonsku prijestolnicu dogodio se 2019. godine. No Leo je na početku bio ljutit na njega.</p><p>- Prvog dana kada sam došao u Barcelonu pričao sam s Leom. Rekao mi je da sam ga sjebao time što sam godinu dana ranije odbio doći u Barcelonu i tako upropastio već dogovoreni transfer, zato što je on javno tražio od uprave da me dovede. Međutim, rekao mi je da je sada uz mene i to mi pokazuje svakog dana. Leo zna da ga jako poštujem i da mu se divim - rekao je Griezmann i tako jasno dao do znanja da je sve u redu s njim i Messijem. Iako neki tvrdili drugačije.</p><p>A to su njegov bivši agent Eric Olhats i njegov ujak koji u javnosti uporno tvrde kako se francuski i argentinski reprezentativac ne podnose, no Griezmann je to oštro demantirao, tvrdeći kako se s njim ni ne čuje.</p><p>Za kraj je objasnio zašto je objavio onaj dokumentarac, zašto je ostao u Atleticu i zašto je na kraju otišao u Barcelonu.</p><p>- Želio sam pokazati da je odluka o prelasku iz jednog kluba u drugi jako komplicirana. Gledatelji su mislili da je film zafrkancija i da se rugam s navijačima, ali ja sam samo htio pokazati kako su nogometaši u takvim situacijama izgubljeni i rastrgani. Svi oko tebe imaju svoje želje: roditelji, žena, djeca... a na kraju ti sam moraš odlučiti. Meni je odluka da 2018. ostanem u Atleticu donijela velike probleme u obitelji, jer svi su htjeli da odem u Barcelonu. To sam napravio idućeg ljeta. Trebao sam promjenu, a moju odluku ubrzalo je što su otišli ključni igrači poput Godina i Lucasa - završio je svjetski prvak iz 2018.</p><p> </p>