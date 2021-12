Trebali su tamo biti crkveni zvonari sa svojim štandom, ali prolaznici su ipak gledali 'ukrašeni' Land Rover u vlasništvu Waynea Rooneyja (36). Na prljavom su automobilu revoltirani lokalni stanovnici nacrtali velike penise te izvrijeđali bivšeg nogometaša Manchester Uniteda.

Naime, Rooney je svoj milijun kuna vrijedan automobil parkirao usred božićnog sajma te je očito ignorirao poruke da se tamo ne smiju ostavljati limeni ljubimci. Iznerviralo je to građane koji su ga zamolili da pomakne automobil, ali on to nije htio već je zajedno s prijateljima cijelu večer pio u pedesetak metara udaljenom pubu.

Tako su iznervirani ljudi odlučili poručiti što misle i nacrtali mu velike penise na prljavom automobilu te mu poručili da smršavi, a mnogi su ga i prozvali Grinchem. Božićni sajam u Prestburyju je manje od kilometar udaljen od Rooneyjeve kuće, a njime se nije vraćao nakon provoda u pubu.

Ostavio ga je na istom mjestu i stigao po njega idući dan kad se, vjerojatno, otrijeznio. Sigurno će mu imati što za poručiti navijači na idućoj utakmici, a ovo mu definitivno nije trebalo.