Rori je trener umro na rukama: A kaznio me zbog greške suca!?

Branko Zebec vodio je Dinamo do osvajanja Kupa velesajamskih gradova 1967. godine, s igračima je imao poseban odnos. Umro je sa 60 godina ugušivši se na komadu mesa na zabavi uz roštilj u svome domu...

<p>Trener <strong>Branko Zebec</strong> kaznio me na utakmici s Juventusom sa 100.000 dinara, a to je bilo u vrijednosti naših dviju mjesečnih plaća. A zašto? E, to je posebna priča...</p><p>Govorio je tako prije koju godinu, na obilježavanju pola stoljeća od Dinamova osvajanja Kupa velesajamskih gradova 1967., <a href="https://www.24sata.hr/sport/dinamo-ostao-bez-legende-preminuo-je-krasnodar-rora-727639">Krasnodar Rora</a>. Čija je smrt jutros potresla Dinamovu obitelj i navijače.</p><p>Rora nas je napustio iznenada od posljedica moždanog udara, u 76. godini, samo dva dana nakon što je, naoko vrlo dobra zdravstvena stanja, govorio na komemoraciji za Slavena Zambatu...</p><p>Rora je rođen na Visu, počeo je igrati u Šibeniku, odakle je 1964. došao u Dinamo i ostao devet godina. Igrao je potom još za Standard, Nancy i Haguenau. No, obilježio ga je baš taj trofej natjecanja prethodnika današnje Europske lige. I Branko Zebec. Trener koji je doveo Dinamo do tog trofeja. I koji je umro Rori na rukama...</p><p>Branko Zebec preminuo je, naime, u 60. godini u Zagrebu, izdahnuvši na rukama Krasnodara Rore. Ugušio se komadom mesa s ražnjića na roštiljadi koju je pripremio u svome domu nakon jedne utakmice protiv Čelika 1988. godine...</p><p>A, da se vratimo na početak priče, zašto je u četvrtfinalnom okršaju Kupa velesajamskih gradova 1967. kaznio Roru?</p><p>- Vodili smo 2-1 i ja sam u jednoj akciji pobjegao braniču Goriju, krenuo prema golu i kapetan Castano, tadašnji talijanski reprezentativac, u zadnji me trenutak dostigao i objema nogama me odnio u zrak! Mogao me i ozbiljno ozlijediti. Sudac nam nije dao penal, a mi smo malo kasnije iz slobodnoga udarca primili gol - pričao je Rora i nastavio:</p><p>- Pitao sam Zebeca: "Pa, Branko, igrao sam odlično, zašto ste me kaznili?" Odgovorio mi je: "Nisi zabio gol u izglednoj prilici". Pitao sam ga kako sam mogao zabiti kad je bio prekršaj za penal. A on mi je uzvratio: "Sudac nije svirao. Gledaj, ti si bio na deset metara od gola, htio si eliminirati i Castana, a uspio bi u tome da te nije faulirao. A da si puknuo, mogao si zabiti, mogao si i promašiti, mogao je i golman obraniti... Ali, ja sad ništa ne znam. Niti je bio penal, niti si puknuo, niti si promašio, ništa. E, pa zato si kažnjen". Baš smo imali specifičan odnos s trenerom Zebecom...</p><p>Dinamo je u tom pohodu do trofeja izbacio Spartak iz Brna, škotski Dunfermline, rumunjski Dinamo iz Pitestija, pa Juventus, Eintracht i Leeds United. Juve je razbio 3-0 u Maksimiru nakon 2-2 u Torinu.</p><p>- Kad smo razmjenjivali zastavice uoči početka utakmice, kod njihova sam kapetana Castana primijetio silno uzbuđenje, ali nisam znao je li to optimizam ili strah. Talijanski su novinari nakon prve utakmice pisali da Juventus tu nema što tražiti. Njihov je trener došao do Zebeca i upitao ga kako to mi možemo toliko trčati. Zebec mu je uzvratio: "Radimo i trčimo onoliko koliko ovo natjecanje od nas traži". Jako mi je žao što je prije finala došlo do raskida ugovora s trenerom Zebecom i što se raspao dio naše generacije. Odmah poslije toga smo Zambata, Brnčić i ja morali u vojsku, Jukić u inozemstvo... Zebec je tada dao ostavku - pričao je Rora.</p><p>A nakon što je umro <strong>Jackie Charlton</strong>, Rora se podsjetio na finale protiv Leedsa.</p><p>- KVG je bio natjecanje pod okriljem Fife, a ne Uefe, pa je predsjednik Fife Stanley Rous bio na obje finalne utakmice i on nam je dodijelio pehar. Prije prve utakmice u Zagrebu Jackie je bio bahat pa je govorio "Gdje je taj Zagreb, tko je taj Dinamo"... Dobro se sjećam njegovih riječi i stava. Mislio je da će lako s nama, da će nas pobijediti bez problema. No brzo je promijenio mišljenje...</p><p>U prvom susretu Dinamo je pobijedio 2-0, uzvrat je u Leedsu završio 0-0.</p><p>- Nakon uzvrata, prišao je svima i čestitao nam. Rekao je da smo sjajna momčad i da smo zasluženo osvojili Kup velesajamskih gradova. Shvatio je protiv kakve je momčadi i igrača igrao. Iako, sjećam se da nas je žestoko podcjenjivao, gledao nas je s visoka...</p>