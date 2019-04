Rose je jecao pokraj smeća kad je saznao da ga Bullsi trejdaju

Na prelasku prošlog i ovog desetljeća Derrick Rose bio je najveća svjetska sportska priča.

20-godišnji dečko rođen u Chicagu, kao prvi u generaciji draftiran baš u Bullse, trenutačna NBA senzacija, 'rookie' godine, sa tek 22 MVP cijele lige, play-maker koji zakucava s mjesta: s dvije ruke, duplo brži od slijedećeg najbržeg NBA košarkaša. Ne-za-u-sta-vljiv.

Bullsi su opet bili sportski centar planete, prvo osvajanje naslova nakon dva kolosalna 'three-peata' bilo je tek pitanje godine, a rodni je grad svojeg idola vidio kao ono što nikad nisu ni mislili da će uopće i pomisliti: kao nasljednika najvećeg ikad, Michaela Jordana!

Foto: CHRIS YOUNG/Press Association/PIXSELL

U prosincu 2011. potpisao je produženje ugovora s Bullsima na još pet godina za 100 milijuna dolara. Derrick Rose bio je najbolji košarkaš na svijetu. Svijet mu je bio pod nogama. Pet mjeseci kasnije prvi put su mu otišli ligamenti koljena i, pokazalo se kasnije, svi snovi koji su se činili tako stvarnima... Da postane onaj koji je nakon Jordana i Pippena vratio titulu (tj. titule) u Chicago.

Ozljede su se lijepile jedne na drugu, dogodio se još pokoji blistavi trenutak, ali Rose nikada više nije bio ni blizu onom nevjerojatnom atleti, košarkašu koji doslovno svakodnevno svojim potezima zadivljuje svijet. Danas je u Minnesota Timberwolvesima. Bio je i u Clevelandu i u New Yorku.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Jer njegov Chicago, njegovi Bullsi izdržali su do ljeta 2016. i odlučili da D-Rose više nije ne samo igrač na kojem se može graditi nova pobjednička dinastija nego da uopće nije igrač za Bullse.

Rose je u tom trenutku snimao dokumentarac. Nefokusiran, nervozan, rastrojen... Vijest koja mu je natjerala suze na oči doznao je - usred snimanja:

EXCLUSIVE: Our cameras captured the emotional moment Derrick Rose learned his hometown #Bulls traded him to the #Knicks.#DRoseDoc pic.twitter.com/qCXvbKsoH7