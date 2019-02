Roy Nelson: Ako me Cro Cop pobijedi, dolazim u Hrvatsku

Mirko Filipović (44) i Roy Nelson (42) bore se u noći na nedjelju u Americi.

Bellatorov event u Uncasvilleu u Connecticutu počinje u 4 ujutro po hrvatskom vremenu, Cro Cop i Nelson su treća borba po rasporedu što znači da Mirko neće u ring prije 5 sati po hrvatskom vremenu pa pripremite budilice.

Cro Cop: Nastavit ću niz pobjeda

Revanš je to iz 2011. godine kad je Nelson dobio Mirka tehničkim nokautom u trećoj rundi.

Tada su se borili u UFC-u, a Cro Cop je u meč ušao ozlijeđen. Hrvatski borac je na devet pobjeda zaredom, Nelson ulazi u borbu s dva poraza u nizu, od Matta Mitrionea i Segeja Haritonova.

- Kako ću nastaviti niz pobjeda? Tako što ću pobijediti Nelsona. Ako treba sudačkom odlukom, ok, ako vidim šansu za prekid, iskoristi ću je. Nisam vidio ništa impresivno kod njega. Težak je, dobar u parteru, ima dobru jiu-jitsu i može primiti puno udaraca. Jako puno. To mu je najveća prednost. Ali ne brinem se - rekao je Mirko Filipović američkim novinarima.

Roy Nelson je još jedanput 'bocnuo' Cro Copa. Nakon što je Mirko otkazao zadnji meč u kojem su se trebali boriti, jer je ozlijedio koljeno na treningu, Nelsonu nije bilo jasno kako se tako brzo vratio.

- Nije izgubio koliko, tri ili četiri godine? Ima nevjerojatan niz, ali ne znam što je razlog tome. Kad se povukao iz naše prošle borbe, imao je operaciju, oporavak i vratio se nakon četiri mjeseca. Mislim da bi njegovi liječnici trebali doći u NFL i pomoći dečkima koji imaju problema s koljenima. Ako me Mirko pobijedi, neću ići u mirovinu, samo ću doći u Hrvatsku i pronaći si dobre liječnike. Kad me pobijedi borac koji to zapravo ne bi trebao, to će biti dokaz da se više ne želim baviti ovim sportom - rekao je Nelson.