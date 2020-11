Gattuso opet na Rujevici! Napoli dolazi sav bijes iskaliti na Rijeci

I Rožman i Gattuso sa strepnjom čekaju nalaze testova obavljenih tijekom utorka. Popis igrača za 3. kolo F skupine Europske lige slagat će kad im liječnici kažu tko im od igrača ima Covid-19, a tko ne

<p>Četvrtak (18:55) Europska liga: Rijeka - Napoli... <strong>Gennaro Gattuso</strong> vraća se u Rijeku. Rođeni fajter prirodno nabijen ratničkim mentalitetom i - nikad opasniji. Sam po sebi žešći od Vezuva pa još sa rujevičkom ranom starom tri godine.</p><p>Dodatno je pun motiva za osvetom zbog senzacionalnog 0-2 poraza koji je s Milanom 2017. doživio na Rujevici od Rijeke <strong>Matjaža Keka</strong>, ljut je na vlastite igrače zbog domaćeg Serie A poraza od Sassuola (0-2), bijesan je na napuljske medije koji ga stalno peku na laganoj vatri propitkujući mu doraslost da vodi Napoli, nervozan je zbog manjka kontinuiteta momčadi koju vodi...</p><p>Rijeka je u milijun problema sa ozljedama, korona virusom i tri poraza zaredom, a Gattuso je: vulkan spreman eksplodirati. Hoće li eksplozija odnijeti njega ili protivnika, to se sa žestokim Kalabrezom - nikad ne zna.</p><p>Njegov Napoli utrpa šest komada Genoi pa popije tri od Juventusa, razbije Atalantu 4-1 pa izgubi doma od AZ Alkmaara, pobijedi strašni Real Sociedad u gostima pa ga na San Paolu presliša autsajder Sassuolo... Nigdje kontinuiteta, ali s jednim jako lošim signalom za Rijeku: Gattusova squadra je - daleko bolja u gostima nego u svom dvorištu.</p><h2>Insigne na Kvarneru</h2><p>Nakon nedjeljnih 0-2 sa Sassuolom drugi dan se cijeli grad tresao od grmljavine koja je dolazila iz svlačionice prije treninga. Rino Gattuso je - ranjen i bijesan, a bijes će pokušati iskaliti na Rijeci.</p><p>Utoliko lakše jer bi mu se mogao vratiti najbolji igrač i najveća zvijezda, ključni igrač i Napolija i talijanske reprezentacije, <strong>Lorenzo Insigne</strong> koji se oporavio od ozljede doživljene u San Sebastianu kod Real Sociedada. I ne samo on. Na raspolaganje mu se stavlja <strong>Mario Rui</strong>, a na Rijeku neće zadnji vezni <strong>Bakayoko</strong> koji je zaslužio malo odmora.</p><p>I Napoli je imao problema s korona virusom pa je, baš kao kod Rijeke, veliki broj utakmica u malo vremena odigralo istih 12-13 igrača, nataložio se umor i u nogama i u glavama.</p><h2>Sastave određuje 'šef' Covid</h2><p>O Insigneu će odluka pasti u utorak navečer kad ga se vidi na treningu. Inače, baš kao kad je u Rijeku doveo Milan, Gattuso ni s Napolijem neće trenirati na Rujevici. Utakmica je u četvrtak u 18 sati i 55 minuta. Talijani će na Kvarner doletjeti dan ranije pa iz aviona - pravac hotel.</p><p>I <strong>Simon Rožman</strong> i Gattuso s najvećom strepnjom zapravo čekaju srijedu i - nalaze testova obavljenih tijekom utorka. Popis igrača za utakmicu 3. kola F skupine Europske lige slagat će kad im liječnici kažu tko im od igrača ima Covid-19, a tko ne.</p><p>Inače, kolega Andrea Falco s napuljskog Radio Martea nam javlja kako je lako moguće da se Gattuso, nakon promjenjivih rezultata s formacijom 4-2-3-1 te povratka nekolicine igrača u sastav, vrati svom omiljenom 4-3-3.</p><h2>Igrač sedam puta skuplji od kluba!</h2><p><strong>Mertens</strong> baš nije idealna 'desetka' u 4-2-3-1 pa Gattuso na umu ima vezni red sa <strong>Zielinskim, Fabianom Ruizom</strong> i <strong>Demmeom</strong> ili <strong>Lobotkom</strong> (dok odmara Bakayoka) te napadački tercet <strong>Politano-Osimhen-Insigne</strong> (alternacije: <strong>Lozano</strong> i <strong>Petagna</strong>). Na golu <strong>Ospina</strong>, u obrani <strong>Koulibaly</strong>, <strong>Manolas</strong>, <strong>Hysaj</strong>, <strong>Mario Ruiz</strong>... Da se smrzneš.</p><p>Rijeka živi i funkcionira na 11-12 milijuna eura godišnje, a Napoli je jednog jedinog igrača (nigerijski napadač <strong>Victor Osimhen</strong> iz francuskog Lillea) platio - 70 milijuna eura!</p><p>I za kraj se prisjetimo: evo kako je to izgledalo 7. prosinca 2017. kada je Gattuso prošli put bio na Rujevici...</p><h2>Rijeka-Milan 2-0</h2><p>Strijelci: 1-0 Puljić (7), 2-0 Gavranović (47)</p><p><strong>Rijeka:</strong> Sluga - Vešović, Župarić, Elez, Žuta - Maleš, Pavičić, Kvržić (od 86. Mavrias) - Puljić - Acosty (od 75. Punčec), Gavranović (od 81. Črnic). Trener: Matjaž Kek.</p><p><strong>Milan:</strong> Storari - Zapata, Paletta, Romagnoli - Calabria, Zanellato (od 74. Abate), Biglia, Locatelli, Antonelli (od 80. Forte) - Cutrone, Silva. Trener: Gennaro Gattuso.</p>